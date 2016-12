MONTRÉAL — Une importante tempête de neige devrait s’abattre sur le Québec jeudi, selon ce qu’annonce Environnement Canada.

La ville de Québec et les secteurs plus à l’Est, comme la Gaspésie et la Côte-Nord, seront les plus touchés, avec des accumulations pouvant atteindre jusqu’à 30 cm.

La neige parfois intense sera accompagnée de forts vents qui causeront de la poudrerie.

Le météorologue à Environnement Canada, Jean Brassard, précise que les vents souffleront entre 50 et 80 km à l’heure et que les bourrasques pourraient atteindre 100 km à l’heure par endroits.

Le pire de la tempête est attendu jeudi soir et dans la nuit qui va suivre, dans ces secteurs plus à l’Est.

La neige va toutefois commencer à tomber jeudi matin sur l’Ouest et le Sud de la province. Entre 10 et 15 cm devraient tomber sur Montréal.

Ce système dépressionnaire arrive de la côte Est des États-Unis, a précisé M. Brassard.