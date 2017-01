MONTRÉAL — Françoise David laisse entendre que sa retraite politique n’est peut-être pas loin.

En entrevue avec La Presse canadienne, la députée et porte-parole de Québec solidaire a indiqué qu’elle ferait le point sur ses intentions «très tôt» en 2017.

Elle s’est dite fière de ses accomplissements en politique, mais «à bientôt 69 ans», a-t-elle ajouté, «il faut réfléchir à son avenir».

Quoi qu’il arrive, Mme David assure qu’elle demeurera membre de Québec solidaire, le parti qu’elle a créé en 2006. Elle en a profité pour louanger la relève au sein de la formation, notamment le travail de sa collègue députée Manon Massé.

Françoise David achève sa réflexion, et peu importe sa décision de se représenter ou non en 2018, elle entend demeurer impliquée «pour aider les personnes les plus vulnérables».

Même si elle dit aimer la politique active, Mme David estime qu’il y a «d’autres façons d’aider les gens».

«Je ne laisserai jamais tomber les gens mal pris jusqu’à ma mort, c’est l’histoire de ma vie. Je ne me tairai jamais», a-t-elle lancé.

L’ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec a fondé en 2004 Option citoyenne, qui a ensuite fusionné avec l’Union des forces progressistes pour former Québec solidaire.

Elle a été élue pour la première fois en 2012 dans la circonscription montréalaise de Gouin, qu’elle représente depuis.