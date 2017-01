Moins d’une semaine après une sortie médiatique où le Centre jeunesse de Laval affirmait être prêt à affronter le phénomène de fugues qui avait connu une nette recrudescence à l’hiver 2016, une jeune fille de 17 ans est déjà portée manquante.

Le Service de police de Laval fait appel à la population pour retrouver Yanitza Santiago-Rojas, 17 ans, qui est en fugue depuis le 23 décembre. Elle a alors quitté son domicile et n’est pas revenue depuis.

Surtout, sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité. L’adolescente pourrait se trouver sur le territoire de Laval ou de Montréal.

Description et information

Yanitza Santiago-Rojas est une jeune fille blanche au teint foncé qui parle français. Elle mesure 1 mètre 60 (5 pieds 3 pouces) et pèse environ 47,7 kg (105 livres). Elle a les cheveux et yeux bruns. Elle porte un piercing au nombril et un autre à la langue, ainsi qu’un tatouage d’écriture au niveau du ventre.

Toute information permettant de retracer cette jeune fille sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant le dossier LVL 161224 012.