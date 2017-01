La version anglophone de la création de Nancy Couture, le Pot de Bonheur, faisait partie des produits insérés dans les prestigieux sacs cadeaux remis aux stars du cinéma et de la télévision lors de la remise des Golden Globes Awards hier soir à Hollywood. En plus de se retrouver dans les « goodie bags », Nancy Couture a eu la chance de présenter The Happiness Box dans le « Secret Room Events » qui se déroulait vendredi dernier dans le même hôtel où logent les stars durant le week-end pré-gala.

« Quelle belle façon de commencer l’année 2017 ! Il y a maintenant plusieurs mois qu’on se préparait pour les Golden Globes. Lors du « Secret Room Events », nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs personnes influentes, comme des artistes ou des journalistes, qui ont tous semblé apprécier The Happiness Box », affirme Nancy Couture, la conceptrice et présidente de Créations NC5 qui revient au Québec dans l’espoir de développer le marché américain.

Pot de bonheur

Le Pot de Bonheur, ou The Happiness Box, est un recueil de citations pigées à travers le monde et les époques. Il offre, à tous les jours, un dicton ou une pensée inspirantequi vont droit au cœur ; 365 petites doses de bonheur, renouvelables à souhait. Source d’inspiration, ces petites doses de bonheur nous permettent de nous recentrer dans le tourbillon de la vie.

Histoire digne d’Hollywood

Mère de trois garçons, Nancy Couture a toujours été une grande fervente de la pensée positive. Une fois les garçons devenus grands, elle prend le temps d’imaginer le concept du Pot de Bonheur. Elle se lance à recherche des 365 plus belles citations qui ont su lui toucher le cœur directement. Après un mois de travail acharné, elle obtient son premier prototype. Elle en produit alors 10 et part, tête première, à la conquête de clients potentiels.

Surprise … après seulement la première journée, elle obtient 200 commandes ! Deux ans plus tard, le Pot de Bonheur et The Happiness Box se sont écoulés à plus de 80 000 exemplaires et sont désormais disponibles dans 450 points de vente à travers le Canada. Une ascension jamais vue !