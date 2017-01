La direction de l’entreprise Conteneurs KRT s’engage à verser 1 000 $ à chacun de ses employés qui arrêtera de fumer en suivant le programme du Défi J’arrête, j’y gagne.

L’entreprise de Rivière-du-Loup, qui œuvre dans le domaine du transport et de la location de conteneurs, a pris cette initiative dans le but de soutenir son personnel dans ce défi. Conteneurs KRT compte 17 employés, jusqu’à 21 durant la haute saison, et six de ses employés sont des fumeurs. «Chaque employé inscrit au «Défi J’arrête, j’y gagne!», qui se déroule du 6 février au 19 mars, recevra un prix en argent, à chacune des quatre étapes qu’il aura franchie. C’est donc un gain totalisant 1 000 $, réparti sur une période d’un an, que chaque futur ex-fumeur a la possibilité de gagner», précise la direction.

La direction de l’entreprise se dit consciente que le plus difficile lorsqu’on arrête de fumer, c’est de ne pas recommencer. Ainsi, un lot sera octroyé à chaque employé lorsqu’il aura atteint chacun de ces quatre paliers : pour six semaines sans fumer (soit l’objectif du Défi), 125 $, pour trois mois, 125 $, pour six mois, 250 $, et finalement, une année sans fumer rapportera 500 $, pour une récompense totale de 1 000 $.

Parallèlement à ce concours, l’employeur propose son assistance aux participants pour les guider vers les nombreuses ressources d’aide mises à leur disposition par le Défi J’arrête, j’y gagne !

Persévérer au-delà de six semaines

Pour Martin Ouellet, président-directeur général de Conteneurs KRT, lui-même ex-fumeur depuis 2011, le but de cette démarche est d’abord et avant tout d’épauler ses employés dans leurs efforts afin qu’ils puissent, ultimement, se libérer du tabagisme. « Nous souhaitons que ces prix leur fournissent une source de motivation supplémentaire pour qu’ils persévèrent au-delà des six semaines que dure le Défi. »

«C’est une idée que l’employeur murît depuis l’automne dernier, et qui s’inscrit dans une série de petites mesures globales visant le mieux-être de son personnel. Par exemple, en novembre dernier, nous avons offert gratuitement à tout le personnel la vaccination antigrippale ici, sur les lieux de travail », précise Ève Berger, agente à la facturation chez Conteneurs KRT.

Informations sur le Défi J’arrête, j’y gagne en milieu de travail :http://defitabac.qc.ca/fr/le-defi/le-defi-au-travail. On y apprend notamment qu’un employé qui fume coûte en moyenne à une entreprise 4 000 $ de plus par année qu’un employé qui ne fume pas, en raison principalement des coûts associés à la baisse de productivité due aux pauses cigarette et à l’absentéisme plus fréquent lié aux problèmes de santé.