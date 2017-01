MONTRÉAL — Les producteurs laitiers américains demandent à Donald Trump qu’il place dans son collimateur les pratiques «protectionnistes» du Canada dans ce secteur.

Selon une coalition regroupant l’International Dairy Foods Association, la National Milk Producers Federation et l’U.S. Dairy Export Council, le Canada compte implanter un programme national qui limitera les importations des États-Unis en violation de l’ALÉNA et des règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Déjà, la politique de prix adoptée en avril par l’Ontario nuit aux exportateurs américains de lait diafiltré utilisé comme ingrédient dans de nombreux produits. Elle a entraîné la perte de milliers d’emplois aux États-Unis, notamment dans les états frontaliers comme le Wisconsin et New York, affirment les producteurs dans une lettre envoyée au président élu.

Cette politique permet aux transformateurs laitiers canadiens d’acheter du lait intérieur au prix en vigueur sur le marché mondial. Celui-ci est inférieur à celui proposé par le système national de gestion de l’offre. Pour les producteurs américains, cette mesure donne un incitatif aux transformateurs canadiens de réduire leurs importations laitières.

«La totalité du secteur laitier américain s’en ressent. Les prix du lait chutent à l’échelle nationale en raison des pratiques commerciales du Canada», ont-ils écrit.

Ils craignent aussi que les efforts visant à mettre en vigueur une nouvelle stratégie nationale au Canada ajoutent de la pression sur les producteurs américains qui exportent leur lait et autres produits laitiers au nord de la frontière.

Ces groupes soutiennent que l’accès des producteurs américains au marché canadien est déjà limité par «des tarifs exorbitants».

«Il est certain que ces politiques ont été mises en vigueur avec l’intention de bloquer les importations des États-Unis et constituent des violations directes du Canada», ajoute-t-il.

Les Producteurs laitiers du Canada disent suivre attentivement la situation. Le groupe garde sa confiance envers le gouvernement fédéral pour qu’il continue d’appuyer le secteur laitier au pays.

La nouvelle stratégie nationale doit être mise en place, le 1er février. Des discussions sont encore en cours sur la modernisation du système de gestion de l’offre, a affirmé le président et chef de la direction de l’Association des transformateurs laitiers du Canada, Jacque Lefebvre.

«Nous sommes au courant des inquiétudes soulevées par les groupes aux États-Unis, a-t-il indiqué dans un courriel. Nous nous sommes engagés à respecter nos accords commerciaux.»

Chantal Gagnon, une porte-parole de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a refusé de commenter spécifiquement la lettre envoyée à M. Trump, mais elle a assuré que le gouvernement continuera de soutenir les fermiers et les producteurs, ajoutant qu’Ottawa est impatient de travailler avec la nouvelle administration américaine et le Congrès sur des enjeux comme le commerce et les investissements.

Le Canada se retrouve déjà avec une dispute commerciale avec les États-Unis sur le bois d’oeuvre. Des observateurs craignent que Donald Trump prenne de nouvelles mesures qui nuiront au secteur de l’automobile, du boeuf, du lait et des boissons alcoolisées.