Une image qui aurait été prise à St-Boniface au Manitoba circule sur les réseaux sociaux et fait beaucoup réagir. Sur la vitre arrière d’une voiture, on peut y lire ce message: «Si vous pouvez lire ce message en anglais, remerciez un soldat. Si vous ne pouvez pas lire ce message en anglais ou que vous ne voulez pas parler en anglais, partez du pays. Je suis Canadien et fier de l’être.»

Le message s’expliquerait de cette façon: si on parle encore anglais au pays, c’est parce que l’armée a protégé la langue à travers les divers conflits.

Matt Allard, agent de liaison du Conseil pour les anciens combattants et les affaires militaires et conseiller municipal du quartier de Saint-Boniface, s’est livré sur Facebook au sujet de ladite photo et de son message.

«En voyant cette photo, j’ai été choqué. Je ne savais même pas par où commencer pour trouver les multiples raisons pour lesquelles le message écrit sur ce camion est inacceptable. J’ai pensé: «En partageant simplement cette photo sur mon profil Facebook, je ferai savoir à cette personne stupide qu’elle n’est pas la bienvenue à Saint-Boniface». Je me suis dit qu’avec un peu de chance, quelques utilisateurs et utilisatrices feraient circuler la photo, et que la personne concernée tomberait peut-être dessus et éviterait par conséquent notre beau quartier diversifié, multiculturel et bilingue, à l’avenir. Puis j’ai éprouvé beaucoup de tristesse en pensant à qui pourrait être cette personne et en songeant à ce qu’elle devait ressentir au fond d’elle-même.»

Il poursuit en parlant des forces armées canadiennes: «J’ai eu l’occasion de rencontrer de formidables hommes et femmes des forces armées. Le sentiment le plus fort qui émanait de ces gens était un sentiment accueillant. […] J’ai retrouvé dans cette communauté les caractéristiques du quartier que je représente, à savoir, la diversité, le multiculturalisme et le bilinguisme.»

Vous pouvez lire son message complet ici (la version en français suit celle en anglais):

Des collants pour voiture semblables sont vendus un peu partout sur internet, dont sur Amazon.