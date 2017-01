GATINEAU, Qc — L’homme qui s’est livré à une multitude de gestes incestueux pendant de nombreuses années sur ses filles à Val-des-Monts, en Outaouais, a été condamné vendredi à une peine de 15 ans d’emprisonnement au palais de justice de Gatineau.

Jacques Roger Lesage avait été reconnu coupable, vendredi dernier, de quatre des six chefs d’accusation d’inceste, d’agression sexuelle et d’attentat à la pudeur qui pesaient contre lui. Les gestes qui lui sont reprochés remontaient à 1971 et se sont déroulés jusqu’en décembre 2004.

Jacques Roger Lesage, qui est âgé de 79 ans, a mis enceinte sa fille Lucie à trois reprises, dont la première fois lorsqu’elle avait 13 ans.

Les jurés ont reconnu l’accusé coupable d’agressions sexuelles et d’inceste contre deux de ses filles, Lucie et Nathalie Lesage, mais ils n’ont pas retenu le témoignage de Chantal Knippenberg, sa fille née d’une union extra-conjugale.

Il est incarcéré depuis son arrestation, mais il devra encore purger plus de 11 ans d’emprisonnement.

Le juge Michel Pennou a imposé une peine importante en déclarant qu’il n’accordait aucune crédibilité aux excuses de l’homme de 79 ans. Le magistrat a déclaré qu’une réinsertion sociale était inutile dans son cas.

Ses victimes, ses filles Lucie et Nathalie, ont affirmé être très satisfaites de la peine de 15 ans d’emprisonnement.

Jacques Roger Lesage est en attente d’un autre procès concernant de présumées agressions sur une autre de ses filles.