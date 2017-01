Alors que plusieurs médias avaient rapporté les identités de deux suspects, arrêtés dimanche soir à la suite de l’acte terroriste qui a fait six morts dans une mosquée de la ville de Québec, la Sûreté du Québec a confirmé sur Twitter vers 12h05 qu’un seul des deux individus arrêtés était maintenant considéré comme un suspect. «L’autre individu maintenant considéré comme témoin», peut-on lire sur le fil Twitter de la SQ.

Les policiers ont procédé à l’arrestation des deux hommes dans la vingtaine. Rappelons que l’un des suspects a été arrêté près du pont de l’île d’Orléans et l’autre tout près de la scène de crime.

Rapidement, la page Facebook appartenant à un homme nommé Mohamed Khadir a été supprimée tandis que celle d’Alexandre Bissonnette a été ravagée de commentaires de nombreux utilisateurs. «Tu as gâché ta vie, mais pire encore, tu as gâché la vie de tellement de belles personnes. Tu me fais pitié. Quel être petit tu es!» a écrit une internaute.

Devant une vague de messages haineux, certains utilisateurs du réseau social ont tenté de calmer le jeu, étant donné que les forces de l’ordre n’avaient toujours rien confirmé: «Calmez-vous. La violence engendre la violence.»

Les suspects de la fusillade de Québec n’étaient pas connus des policiers

Les policiers n’ont pour l’instant pas de raison de croire que les deux individus arrêtés dimanche soir en lien avec la fusillade au Centre culturel islamique de Québec travaillaient avec d’autres personnes.

La menace est sous contrôle à Québec, jugent les autorités policières qui ont fait lundi matin un premier bilan des opérations déclenchées dimanche soir.

Rien ne porte à croire que d’autres suspects sont à appréhender, a fait savoir l’inspecteur-chef de la Sûreté du Québec (SQ) André Goulet.

La SQ, la GRC et les Services de police de Québec et de Montréal sont autrement demeurés avares de commentaires sur les motifs des deux présumés assaillants de la fusillade à la mosquée de Québec, sinon qu’ils n’étaient pas connus des milieux policiers et qu’ils sont âgés dans la fin vingtaine, début trentaine, a commenté le surintendant de la GRC, Martin Plante.

Aucune information ne filtre autrement quant au type d’armes qu’ils ont utilisées. «Si on avance trop sur la motivation, on risque de nuire à l’enquête», a tranché l’inspecteur-chef Goulet.

Dimanche, au moins 75 policiers de la Sûreté du Québec et 200 policiers de Québec ont été mis à contribution dans la vaste opération déclenchée peu avant 20h. Un premier suspect a été arrêté près de la mosquée et un deuxième a communiqué avec les policiers pour avouer son crime vers 20h10. Ce dernier été arrêté vers 21h. Une heure plus tard, les autorités déclenchaient la Structure de gestion policière contre le terrorisme.