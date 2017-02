MONTRÉAL — La Sûreté du Québec a procédé mercredi à l’arrestation de six hommes soupçonnés d’importation et de trafic de drogue.

Les suspects, âgés de 24 à 52 ans, ont été appréhendés à Montréal, Laval et Blainville. Par ailleurs, les autorités sont toujours à la recherche de deux autres suspects dans le cadre de cette enquête.

Munie de trois mandats de perquisition, la police a saisi plus de 900 000 $ en argent comptant, 113,5 kilos de cocaïne, 127 kilos de cannabis et 50 000 comprimés de méthamphétamine. Trois armes prohibées ont aussi été saisies lors de ces perquisitions.

Les suspects devaient comparaître plus tard mercredi pour répondre à des accusations liées au trafic de drogue, a indiqué la police.

Selon la SQ, l’opération, menée par l’Escouade régionale mixte de Laval dans le cadre du projet «Estacade», est la suite d’une autre opération déclenchée en novembre 2015.

La police avait alors procédé à des arrestations et des accusations avaient été ensuite portées «contre une alliance de membres très influents du crime organisé italien, des Hells Angels et de gangs de rue», une «organisation criminelle qui est devenue très active à Laval et à Montréal».