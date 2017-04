Des dommages plus importants que l’on croyait au départ ont forcé, mercredi, le ministère des Transports du Québec (MTQ) à fermer l’A-25 en direction sud entre le kilomètre 44 et 45, en raison de l’affaissement du sol qui a causé un trou de plusieurs mètres de diamètre tout juste en bordure de l’autoroute 25, dans Lanaudière.



Un groupe d’experts du MTQ, spécialisé dans ce genre de problème, est arrivé jeudi matin sur les lieux de l’affaissement sur l’autoroute 25 entre les kilomètres 41 et 45. Avec leur équipement, les experts tenteront de trouver une solution pour remettre la chaussée aux usagers le plus rapidement possible. Des analyses géotechniques sont à l’horaire de la journée. Par la suite, des décisions seront prises afin de procéder rapidement.

Marceau rassurant

Le député de Rousseau, Nicolas Marceau, tient à rassurer la population suite à la fermeture complète de l’autoroute 25 en raison de l’affaissement de terrain à Saint-Roch-Ouest. «Mon équipe et moi avons des échanges continus avec le ministère des Transports (MTQ) et le cabinet du ministre Laurent Lessard depuis vendredi dernier. Des travaux majeurs seront nécessaires dans les prochaines semaines et nous surveillerons la situation de près », de conclure le député de Rousseau.

Détour

Le chemin de détour s’effectue via la sortie 44, la route 339, la route Saint-Philippe (ancienne route 125) et la route 158 (5,5 km) pour la direction nord. En sud, les usagers pourront emprunter la route Saint-Philippe (ancienne route 125), le rang de la Rivière Sud et le rang du Ruisseau-des-Anges (5,5).