La pluie tombée dimanche a fait hausser les niveaux d’eau de nombreuses rivières au Québec, poussant les autorités locales à garder les cours d’eau à l’oeil.

Le directeur régional de la sécurité civile et des incendies pour les régions de Laval, de Montréal, de Lanaudière et des Laurentides, Gilles Desgagnés, a affirmé lundi que les niveaux d’eau étaient plus élevés que par les années passées, disant croire qu’il fallait remonter à 2008 pour une situation d’une telle ampleur.

Des problèmes importants ont lieu dans plusieurs secteurs des Laurentides et de Lanaudière. Dans plusieurs cas, il s’agit de maisons qui sont inondées «assez régulièrement au printemps», a indiqué le directeur régional.

M. Desgagnés disait s’attendre à ce que le niveau de l’eau se stabilise ou baisse à partir du début de la soirée, lundi, soulignant qu’il n’y avait pas de nouvelles précipitations attendues avant mercredi.

À Val-David, la rivière du Nord est sortie de son lit et 30 maisons ont été inondées, en plus de 28 autres résidences principales ayant été «isolées» — c’est-à-dire que l’accès était rendu difficile. Certains résidants étaient invités à quitter leur résidence, mais plusieurs ont décidé de rester. Les services contre les incendies surveillaient la situation de près.

Une trentaine de résidences ont été inondées à Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Calixte, tandis qu’il y en avait une vingtaine à Val-Morin et Saint-André d’Argenteuil. À Mirabel, 12 résidences principales étaient inondées, et cinq rues touchées. Les municipalités de Prévost et de Mont-Tremblant ont aussi été touchées.

Pierre Corbin, directeur des opérations chez Hydro Météo, a expliqué que les grands axes hydriques comme la rivière des Outaouais, la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent, présentent des niveaux d’eau très élevés, et que les pluies des derniers jours ont causé des hausses sur d’autres cours d’eau qui alimentent ces grands axes.

«Aujourd’hui (lundi), tôt ce matin jusqu’en mi-journée, ce sont des petits cours d’eau qui ont réagi à la pluie des dernières heures», a-t-il souligné.

Selon M. Corbin, les pluies des dernières semaines sont arrivées au bien mauvais moment puisqu’elles s’ajoutent aux crues printanières.

«En ce moment, il y a seulement la région de la Montérégie qui semble être épargnée, et une partie de l’Estrie. Mais tant et aussi longtemps que les terres vont rester saturées et qu’il va y avoir de la pluie pour alimenter cette saturation-là, la situation des niveaux d’eau élevés va perdurer encore pendant plusieurs jours», a-t-il prévenu, ajoutant que les pluies attendues plus tard cette semaine seront à surveiller.

Le service Hydro Météo a précisé, lundi, que plusieurs cours d’eau avaient atteint leur seuil d’inondation mineure au cours de l’après-midi et de la soirée de dimanche, notamment les rivières Petite Nation et du Nord, en Outaouais, les rivières Noire, Ouareau et L’Assomption dans Lanaudière, ainsi que la rivière Maskinongé, en Mauricie, et la rivière Bécancour au Centre-du-Québec.

Le niveau de la rivière Richelieu continuait de monter lundi, mais Hydro Météo s’attendait à une stabilisation au cours des prochains jours. Les rivières Famine, Beaurivage et Chaudière, dans la région Chaudière-Appalaches, ont dépassé leur seuil d’inondation mineure.

Inondations et rues fermées à Sainte-Marie

À Sainte-Marie, en Beauce, les fortes pluies ont provoqué le débordement de la rivière Chaudière, une inondation qui n’inquiétait pas outre mesure le maire de la ville, Gaétan Vachon.

«On a eu peur ce matin, parce qu’à la vitesse que ça montait, la nuit dernière et ce matin, ça montait rapidement», a-t-il expliqué à La Presse canadienne.

«Le niveau de la rivière est en diminution, alors on pense que jusqu’à 5 h ou 6 h ce soir (lundi), on va continuer à avoir une hausse, mais à partir de là, ça va redevenir stable, sinon ça va commencer à baisser un peu», a-t-il ajouté.

Aucune évacuation n’a été nécessaire à Sainte-Marie, mais des rues ont dû être fermées, notamment le boulevard Larochelle, une partie de la rue Notre-Dame et des rues de certains secteurs de l’ancien centre-ville, a indiqué M. Vachon, qui précise que de telles mesures doivent généralement être prises chaque printemps. Certains citoyens ont également eu de l’eau dans leur sous-sol.

«Il y a mercredi qui nous inquiète un peu. Demain (mardi), je pense que ce sera une journée ensoleillée et nuageuse, ça va nous aider un peu. (…) Mais mercredi, si on a de fortes pluies… On est dans une vallée, alors aussitôt qu’il pleut, l’eau descend dans la rivière. (…) Il va falloir continuer à travailler près de nos gens pour être capable de suivre la situation», a-t-il mentionné.

Route affaissée à Rawdon

Les inondations ont provoqué la fermeture de la route 341 entre la rue Queen et la route 125, à Rawdon, au cours de la nuit de dimanche à lundi. Une voie a été rouverte lundi en fin d’avant-midi et la circulation se faisait en alternance.

«Une partie de la 341 s’est affaissée, à la suite de la pluie abondante qu’il y a eu (dimanche)», a expliqué le maire de Rawdon, Bruno Guilbault, joint au téléphone par La Presse canadienne.

Aucun accident n’a été attribué à cet incident, et les travaux publics ont rapidement pris le dossier en main, a indiqué le maire. Quelques évacuations — environ cinq ou six maisons — ont dû être faites par mesure préventive, mais les personnes touchées ont rapidement pu regagner leur résidence.

M. Guilbault admet que si sa ville connaît régulièrement de petites inondations printanières, elle n’en avait pas vu d’une telle ampleur depuis de nombreuses années.

«Je pense que c’est la première (fois) depuis plusieurs années que le lac Pontbriand est complètement dégelé, alors que normalement, à cette période-là, il ne l’est pas du tout. Ça peut aller encore jusqu’à deux à trois semaines, normalement», a-t-il expliqué, ajoutant que des travailleurs s’étaient rendus au barrage du réservoir Pontbriand afin de délester le surplus d’eau. Selon lui, cette opération combinée aux fortes pluies de la fin de semaine a contribué aux inondations.

Le maire de Rawdon disait avoir bon espoir de voir la situation «se replacer d’ici une journée ou deux», compte tenu que le niveau de l’eau semble descendre rapidement.

«Mais ça dépend toujours de la température et je ne regarde pas la météo!», a-t-il lancé en riant.