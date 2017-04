Transcontinental inc. met dès maintenant en vente de ses journaux du Québec, a-t-elle annoncé mardi matin.

Le processus de vente durera quelques mois. La vente concerne les 93 journaux et sites web de TC Media au Québec, dont le journal Métro de Montréal. En Ontario, elle touche le Seaway News de Cornwall.

La vente de ces publications sera fragmentée en 27 sous-groupes. Transcontinental continuera à être l’éditrice des journaux qui ne trouveraient pas d’acheteur.

Le journal Les Affaires n’est pas touché par la vente.

«Nous sommes persuadés que la vente de ces actifs à des acteurs locaux représente la meilleure avenue pour contribuer à la pérennité de la presse locale et favoriser une plus grande proximité avec les annonceurs et les communautés desservies», a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental, dans un communiqué.

Transcontinental souhaite conclure des ententes avec les acheteurs potentiels pour l’impression et la distribution des journaux vendus.

La vente sera gérée avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

Transcontinental a annoncé jeudi dernier la vente de ses 28 journaux et sites web de l’Atlantique à SaltWire Network Inc. Elle s’était aussi départie de ses médias en Saskatchewan en 2016.

TC Media emploie environ 1300 personnes dans la province, dont 1000 dans les journaux locaux et régionaux.