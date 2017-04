Dès ce vendredi, les usagers de la Société de transport de Laval (STL) pourront payer leur passage à l’aide d’un carte de crédit. Un première au Canada.

Un projet pilote sera ainsi lancé sur les circuits 20, 39, 48, 60, 63 et 73, a annoncé mardi la STL. Les usagers qui monteront à bord des autobus de ces lignes n’auront qu’à approcher leur carte sur le terminal de paiement sans contact pour défrayer le coût du passage.

«Le projet s’étendra jusqu’à l’automne et pour le moment, ça touche 172 autobus», a indiqué le président de la STL, David De Cotis. Ce dernier a précisé que cette façon de payer son passage était déjà en vigueur à Paris, Sydney et Newark. «Une fois le projet terminé, nous allons partager les résultats avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les autres sociétés de transport en commun du Québec», a ajouté M. De Cotis.

Bon échantillonnage

Les lignes choisies pour ce nouveau mode de paiement ont été ciblées pour des raisons opérationnelles et d’entretien, a souligné le directeur général de la STL, Guy Picard.

«La mécanique est assez complexe puisque les autobus qui partent sur la route le matin peuvent être appelés à faire plusieurs circuits, mais ces six lignes représentent bien la situation à Laval et elles donneront un échantillonnage assez important.»