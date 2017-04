MONTRÉAL — Alors que les conventions collectives dans l’industrie de la construction viennent à échéance dans les prochains jours, l’Alliance syndicale demande à la ministre du Travail, Dominique Vien, de ne pas prolonger le mandat des médiateurs et de laisser le rapport de forces s’exercer.

Les mandats des médiateurs arriveront à échéance le 30 avril et le 2 mai à minuit, selon le sous-secteur de l’industrie de la construction.

Au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, lundi, le porte-parole de l’Alliance syndicale, Michel Trépanier, a dit croire que la négociation ne devait pas traîner en longueur inutilement à ce stade-ci, sans qu’il y ait plus «d’équilibre» dans le rapport de forces.

C’est qu’à partir du moment où les mandats des médiateurs prendraient fin s’ensuivrait une période de 21 jours avant de pouvoir éventuellement exercer des moyens de pression.

M. Trépanier assure que son but n’est pas d’exercer des moyens de pression, mais d’en arriver à une entente négociée le plus rapidement possible. Et il fait le pari qu’avec la pression des 21 jours pour s’entendre, la négociation pourrait être plus fructueuse, avec un rapport de forces plus équilibré, selon lui.