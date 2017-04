MONTRÉAL — Plusieurs centaines, voire peut-être plus de 1000 étudiants et stagiaires à l’emploi du gouvernement du Québec seront désormais syndiqués.

Ils seront intégrés à l’unité des fonctionnaires du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), un syndicat qui n’est affilié à aucune centrale syndicale.

Ces étudiants effectuent différentes tâches dans plusieurs ministères et organismes du gouvernement du Québec, comme la Régie des rentes, Services Québec, la Régie de l’assurance-maladie; ils travaillent à l’aide sociale, au ministère de l’Environnement et du Développement durable, par exemple.

Au cours d’une entrevue mercredi, le président général du SFPQ, Christian Daigle, a expliqué qu’on ignore encore le nombre exact d’étudiants et stagiaires qui pourront ainsi adhérer au syndicat, puisque certains font des stages non rémunérés, par exemple, et qu’une seule personne peut parfois occuper plus d’un poste à différents moments.

Il évalue au minimum à plusieurs centaines ces nouveaux syndiqués, peut-être même 1000 ou 1200.