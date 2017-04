EDMONTON — Des centaines de personnes se sont rassemblées, mardi soir, dans une église d’Edmonton pour célébrer la mémoire du petit garçon dont le corps a été trouvé derrière le bâtiment la semaine dernière.

La veillée à la bougie se déroulait à l’église anglicane Good Shepherd, où les invités ont été accueillis au son des tambours autochtones et des chants traditionnels.

Le corps d’Anthony Raine, 19 mois, a été trouvé sans vie derrière l’église, vendredi dernier.

Selon la police, l’enfant avait des ecchymoses sur tout son corps et est mort à la suite d’un violent traumatisme crânien.

Le père, Joey Crier, 26 ans, et sa copine, Tasha Mack, 25 ans, ont été accusés de meurtre non prémédité, de négligence criminelle ayant causé la mort et de manquement à l’obligation de fournir les choses nécessaires à l’existence.

La cérémonie, d’une durée de deux heures, était ouverte au grand public. D’ailleurs, plusieurs personnes dans l’assistance ne connaissaient pas le jeune garçon.

«C’était pour apporter notre soutien à cette communauté à travers cet épisode tragique et horrible», a déclaré une femme.

Une autre veillée à la chandelle a aussi été organisée dans la Première Nation de Louis Bull près de Maskwacis, en Alberta, où la mère de l’enfant, Dalyce Raine, habite.