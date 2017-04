OTTAWA — Le dernier appui d’un élu québécois qui restait à prendre dans la course au leadership conservateur va à Erin O’Toole.

À un mois du résultat de la course pour remplacer Stephen Harper, le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, rejoint ainsi son collègue Gérard Deltell. Les deux députés choisissent leur collègue ontarien pour son expérience et ses qualités de rassembleur, disent-ils.

M. O’Toole n’a pas fait grand bruit mercredi alors que l’abandon de Kevin O’Leary prenait tout le monde par surprise. En quittant la course, l’homme d’affaires a offert son appui à Maxime Bernier. Et c’est plutôt un autre des 13 candidats – Andrew Scheer – qui s’est manifesté pour brandir ses appuis au Québec et calculer que dorénavant la lutte se ferait entre lui et M. Bernier.

M. Scheer a convaincu quatre députés québécois de se ranger dans son camp. Il croit que sa défense de la gestion de l’offre lui assurera les votes des militants conservateurs québécois.

L’issue de cette course qui se termine le 27 mai est très difficile à prévoir. Le vote est préférentiel. Chaque comté a le même poids, peu importe le nombre de membres du parti qui y votent.