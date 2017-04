Un individu a agressé à coup de poing deux policiers cet après-midi à Longueuil. L’évènement est survenu à l’intersection du chemin de Chambly et de la rue Leblanc.

Le Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) a reçu un appel concernant la présence d’un individu suspect près du cégep Édouard-Montpeit, un peu avant 14h. À l’arrivée des policiers, l’homme s’en serait pris physiquement à deux agents de police, leur infligeant des blessures à la tête, pour ensuite prendre la fuite.

Il a finalement été retrouvé et maîtrisé plusieurs minutes plus tard, non loin de là sur la rue Bienville.

Selon la porte-parole du SPAL, l’agente Marie Beauvais, «le suspect, un homme âgé dans la trentaine, est connu des services policiers».

Il fera face à des accusations de voie de fait sur un agent de la paix et d’autres accusations pourraient également être portées contre lui.