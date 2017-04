QUÉBEC — Le gouvernement Couillard n’écarte pas une commission parlementaire sur les nombreux cas rapportés de maquillage de résultats scolaires dans les écoles, pour donner une note de passage à des élèves qui ont échoué.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a affirmé vendredi qu’un «passage devant les parlementaires» pourrait s’imposer, après avoir apprécié la situation.

Il répondait ainsi au porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation, Alexandre Cloutier, qui a soulevé de nombreux témoignages d’enseignants, selon lesquels des résultats scolaires étaient falsifiés à de nombreuses reprises pour donner aux élèves la note de passage.

À l’étude des crédits budgétaires du ministère en commission parlementaire vendredi matin, le député péquiste a demandé à ce que les parlementaires soient consultés sur ce problème. Toutefois, le ministre de l’Éducation a dit qu’il voulait d’abord apprécier les faits avant de proposer une démarche.

Selon lui, il semble y avoir «beaucoup de dénonciations, de procès d’intention, les gens ne comprennent pas trop et peut-être qu’il y a moins de cas qu’on ne le pense».

L’élection complémentaire dans la circonscription de Gouin, à Montréal, aura lieu le 29 mai.

Le gouvernement Couillard en a fait l’annonce mercredi après-midi.

Cette complémentaire vise à combler le siège laissé vacant par la démission de Françoise David, de Québec solidaire, en janvier.

Après un an de vérifications et d’enquête, la Commission d’accès à l’information ( CAI) n’arrive toujours pas à faire la lumière sur un incident impliquant le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Un article du quotidien Le Devoir révélait au début de juillet 2015 que le ministre s’était servi de sa clé d’identification personnelle au Dossier Santé Québec (DSQ) pour accéder au dossier médical personnel d’un membre de sa famille qu’il accompagnait à une consultation dans un hôpital. Or, il est prévu que M. Barrette peut accéder au DSQ, mais seulement dans le cadre de ses responsabilités de ministre et non de médecin, en vertu de la loi.

Alarmée par les questionnements de la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) à ce sujet, la CAI, qui a notamment pour mandat de veiller au respect de la protection des renseignements en santé, avait alors entrepris des « vérifications » en se disant « préoccupée » par les « accès » dont disposait le ministre.

quelques reprises l’automne dernier, la CAI avait fait savoir à La Presse canadienne que les vérifications se poursuivaient et que le ministère de la Santé et des Services sociaux collaborait. Les échanges consistaient alors à vérifier la conformité des accès du ministre au DSQ.

Les vérifications se sont finalement transformées en une « enquête » en bonne et due forme « à l’initiative de la commission », a confirmé le directeur de la surveillance de la CAI, Michel-André Roy, vendredi.

« Elle suit son cours et je ne peux pas commenter », a-t-il dit dans une entrevue téléphonique.

Quant à la durée de l’enquête pour cet incident qui remonte à il y a plus d’un an, M. Roy a expliqué que ce délai est « normal », puisque la CAI est « comme tous les organismes publics avec beaucoup de choses (à faire) ».

Le représentant de la CAI a précisé qu’un enquêteur est affecté au dossier, mais que cela reste néanmoins « toujours un travail collégial à l’interne ».

Les inquiétudes de la CAI sont de deux ordres, quant à la nature des accès dont semble disposer le ministre. D’abord, le ministre aurait accédé à un dossier d’un membre de sa famille, un dossier qui n’est pas le sien, et en deuxième lieu, l’accès à ce dossier n’a pas été fait par un professionnel de la santé dans le cadre de soins qu’il prodigue à un usager.

Le ministre est bien en droit d’avoir accès au DSQ, que ce soit pour extraire des statistiques sur la gestion du réseau de la santé, pour exercer une vigie sanitaire, par exemple, ou mettre en oeuvre des politiques et répartir des effectifs, mais pas pour accéder à des données personnelles, avait résumé la CAI.

L’enquête tire ses origines d’une controverse liée à l’usage du DSQ. Le ministre estimait que les médecins ne s’en servaient pas assez. titre d’exemple, il avait raconté qu’il était intervenu lui-même auprès du médecin qui traitait un membre de sa famille pour lui montrer comment faire son travail.

Le médecin traitant avait demandé par télécopie de la part du pharmacien la liste des médicaments d’ordonnance et M. Barrette lui avait suggéré de se servir plutôt de sa clé d’identification du DSQ, or le médecin n’en avait pas. M. Barrette avait alors sorti sa propre clé USB pour lui montrer sur sa tablette le dossier du patient qu’il accompagnait.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec avait dans les jours suivants répliqué au ministre. Sa présidente, Diane Francoeur, avait remis en question la pertinence pour M. Barrette de posséder une clé d’accès au DSQ, alors qu’il ne pratique plus. Elle avait dit craindre les dérives, en rappelant que les enjeux de confidentialité sont particulièrement délicats dans ce dossier.

Le DSQ est un vaste projet d’informatisation de renseignements médicaux personnels qui existe depuis le milieu des années 2000. Il s’agit d’un outil qui permet aux médecins et à d’autres professionnels de la santé d’avoir accès à des renseignements jugés essentiels pour intervenir rapidement et assurer un suivi de qualité auprès de leurs patients.

On peut y retrouver des renseignements tels que les médicaments prescrits à un patient, ou ses résultats d’analyse de laboratoire ou d’imagerie médicale.

Cependant, des délais d’implantation et de nombreux dépassements de coûts ont retardé sa mise en oeuvre et l’aboutissement du projet.

Laurence Haguenauer

consule générale de France à Québec

dans une entrevue vendredi en pleins préparatifs à la veille du jour du scrutin du premier tour de l’éleciton présidentielle (fatidique)

Les forces de l’ordre françaises tentaient de déterminer vendredi si l’homme qui a abattu un policier et blessé trois autres personnes la veille sur les Champs-Élysées, à Paris, a agi seul ou s’il avait des complices, après avoir découvert dans sa voiture un fusil à pompe et des couteaux.

Pour sa part, le président François Hollande était réuni avec son conseil de sécurité pour faire le point sur la situation.

Le premier ministre Bernard Cazeneuve a dit que le gouvernement réexaminera les mesures de sécurité déjà importantes prévues pour le premier tour de l’élection présidentielle, dimanche.

Plusieurs candidats ont décidé d’annuler ou de reporter à plus tard les événements prévus vendredi. Leurs campagnes prennent officiellement fin à minuit.

M. Cazeneuve a déclaré que rien ne doit entraver ce «moment démocratique fondamental pour notre pays».

Il a ajouté que «l’Europe entière fait face à une menace terroriste inédite» et qu’elle est «visée parce qu’elle incarne les valeurs et les idéaux de la paix». Il a demandé à la population de ne pas céder à la peur.

Plus de 50 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour protéger le scrutin de dimanche. Sept mille soldats patrouilleront aussi les rues du pays.

Sur les Champs-Élysées, en plein coeur de Paris, des employés municipaux s’affairaient très tôt vendredi matin à nettoyer le site de l’attaque. Tout aurait semblé normal, n’eût été des multiples véhicules de presse alignés le long de ce boulevard qui attire les touristes de partout dans le monde.

On compte deux policiers et une touriste parmi les blessés. Les deux policiers sont hors de danger et la touriste n’avait été blessée que légèrement. Un porte-parole de la police nationale, Jérôme Bonet, a rappelé qu’il y avait des milliers de personnes sur place quand le tireur a ouvert le feu vers 20 h 50, heure locale; il a estimé que la réaction rapide des policiers a permis d’éviter un «carnage».

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur, Pierre-Henry Brandet, a indiqué jeudi qu’une voiture s’était arrêtée à la hauteur d’un car de police où prenaient place plusieurs agents. Un homme en est sorti et a ouvert le feu «a priori à l’arme automatique». Il a ajouté que l’assaillant avait tenté de prendre la fuite à pied avant d’être abattu par la police.

Les policiers ont mené une perquisition dans une résidence de la commune de Chelles, située dans l’agglomération parisienne.

Selon un document judiciaire obtenu par l’Associated Press, l’adresse serait celle d’un dénommé Karim Cheurfi, un individu âgé de 39 ans déjà condamné par le passé. Cheurfi avait été reconnu coupable de tentative de meurtre contre deux policiers en 2003. Il aurait aussi proféré des menaces de mort à l’endroit de la police à la fin du mois de février, avant d’être relâché, faute de preuves.

Plusieurs médias français ont annoncé que l’attaque avait été revendiquée par l’organisation djihadiste Daech (le groupe armé État islamique) sur ses organes de propagande.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a condamné, jeudi soir, la fusillade à Paris.

Dans un communiqué, elle a déclaré que le gouvernement du Canada offre ses plus sincères condoléances aux proches du policier tué et un prompt rétablissement aux deux policiers blessés.

Elle a jouté que les Canadiens sont solidaires de la population française et que «nous sommes en contact avec les autorités locales et sommes prêts à fournir de l’aide consulaire aux citoyens canadiens, au besoin».

Tard jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré sur Twitter que le «Canada est solidaire de la France, comme toujours, face à la terreur. Nos pensées vont aux victimes de l’attentat de Paris».

Le grand patron de Bombardier, Alain Bellemare, reconnait que l’entreprise a fait une « mauvaise job » à la suite de la controverse provoquée par la rémunération de ses hauts dirigeants, mais croit néanmoins que le lien de confiance avec les Québécois n’a pas été brisé.

En raison de la tempête médiatique déclenchée la semaine dernière, la multinationale québécoise a décidé dimanche de reporter jusqu’en 2020 plus de la moitié de la rémunération des six plus hauts membres de sa haute direction pour l’année 2016.

« Nous avons sous-estimé la réaction de la population et mal expliqué la rémunération, a affirmé M. Bellemare, au cours d’une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne, dimanche soir. Je pense que les gens ont compris, ou que nous avons laissé sous-entendre, que nous allions toucher ces montants immédiatement. »

Initialement, les sommes visées devaient être versées à compter de 2019. Bombardier a décidé de repousser le versement d’un an de ces paiements, en les rendant conditionnels à l’atteinte des objectifs du plan de redressement de M. Bellemare, dont la réalisation est prévue pour 2020.

Plusieurs ont fait part de leur indignation en raison du montant global – qui tient compte des primes, de la rémunération en actions et de la valeur du régime de retraite – de 32,6 millions $ US, en hausse de 50 pour cent sur un an, octroyé aux six plus hauts dirigeants. Ce montant était jugé indécent, alors que Québec a injecté 1,3 milliard $ dans la CSeries et que le gouvernement Trudeau vient de consentir un prêt de 372,5 millions $.

D’ici la fin de 2018, Bombardier devrait en plus avoir éliminé quelque 14 500 postes à travers le monde.

Vendredi, le président exécutif du conseil, Pierre Beaudoin, avait renoncé à son augmentation pour 2016. Cela n’avait toutefois pas été suffisant pour calmer la grogne, puisque quelque 200 personnes ont manifesté dimanche pour dénoncer les augmentations de salaire chez Bombardier.

« Je ne pense pas que notre relation (avec les Québécois) va être entachée parce que nous corrigeons le tir, a affirmé M. Bellemare. Je pense que c’est ce que les gens veulent voir. Lorsque c’est nécessaire, on fait les ajustements nécessaires. »

Initialement, M. Bellemare devait recevoir un salaire global de 9,5 millions $ US, en hausse de 48 pour cent. Il touchera plutôt 4,2 millions $ US. Celui-ci ne croit pas que la direction de la société devait renoncer aux augmentations pour 2016, comme l’exigeaient entre autres les partis d’opposition. Le dirigeant de Bombardier a fait valoir que le secteur aéronautique était concurrentiel et qu’il fallait s’assurer de retenir les meilleurs dirigeants.

Les sommes du plan incitatif à long terme ne seront octroyées que si les patrons de Bombardier atteignent les cibles fixées dans le cadre du plan de redressement. Les détails seront fournis dans une nouvelle circulaire de sollicitation qui sera déposée cette semaine auprès des autorités réglementaires.

D’ici 2020, la société veut atteindre le seuil de rentabilité de la production des avions CSeries, souhaite générer 1,75 milliard $ US en bénéfice avant impôts tout en augmentant ses revenus à 25 milliards $ US. En 2006, Bombardier a affiché une perte nette de 981 millions $ US tandis que le chiffre d’affaires a reculé à 16,34 milliards $ US.

Couillard « satisfait »

Par l’entremise de son compte Twitter, le premier ministre Philipe Couillard a dit, en soirée, avoir transmis ses préoccupations « et celles des Québécois » au grand patron de la multinationale. Dans un autre message, il s’est dit « satisfait de la décision annoncée par Bombardier », ajoutant que l’entreprise « offre des milliers d’emplois de qualité ».

Pour sa part, le directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), Michel Nadeau, qui s’était montré très critique à l’endroit de Bombardier, a évoqué un « dénouement heureux » pour une crise qui a été très mal gérée.

« Le capital de sympathie de l’entreprise a fondu parce que les gens ont été choqués par le manque de sensibilité de la direction, a-t-il dit. Il aura fallu des pressions politiques et publiques pour obtenir un changement. »

La réaction a été bien différente du côté du Parti québécois, où le porte-parole en matière d’économie, Alain Therrien, a souligné que la haute direction de l’entreprise devait déjà recevoir une partie de sa rémunération au cours des prochaines années.

De son côté, Amir Khadir, député de Québec solidaire, se dit toujours outré.

Selon lui, il faut annuler purement et simplement la hausse de rémunération des membres de la haute direction et non « l’étaler dans le temps. »

Le gouvernement Couillard fermera les yeux sur l’augmentation de 50 pour cent de la rémunération de la haute direction de Bombardier, en dépit de qui la trovue indécente.

14 500

Je pense que c’est une gifle aux Québécois. Que Bombardier ait réussi… Tu sais, moi, je pense qu’effectivement les dirigeants de Bombardier ont réussi à tirer une compagnie qui était dans une très grave difficulté vers la voie de la rentabilité, et là-dessus ils ont fait un bon travail, mais ils l’ont fait parce que les contribuables québécois leur ont donné 1 milliard de dollars. Alors, ils ne devraient pas être récompensés pour ça. Et en plus ils ont mis à pied des milliers des Québécois.

Alors, il y a un genre d’indécence organisée à la tête des grandes entreprises, Bombardier, GM, les autres, où on se vote des augmentations de salaire alors qu’on a détruit le gagne-pain de milliers de Québécois. Alors, c’est une indécence que les Québécois constatent aujourd’hui, et j’espère qu’un actionnaire important de Bombardier, c’est-à-dire le gouvernement du Québec, va demander le retrait de ces augmentations.

: C’est exagéré. C’est exagéré, là, de dire : On donne 7 millions de dollars à M. Bellemare, 7 millions de dollars… à Pierre Beaudoin, hein? Pierre Beaudoin, qui était CEO, qui est maintenant sur le conseil d’administration, 7 millions pour quelqu’un qui est sur le conseil d’administration, là, ça n’a pas de bon sens. Maintenant, 13 millions de dollars canadiens pour M. Bellemare, c’est exagéré, très exagéré.

Et je comprends que le gouvernement n’a pas à s’impliquer dans la gestion des entreprises privées, mais rappelez-vous qu’il y a à peu près un an la valeur marchande de Bombardier était autour de 2,5 milliards. Or, la Caisse de dépôt investit 2 milliards puis le gouvernement du Québec investit 1 milliard. Donc, je pense qu’on est en droit de pouvoir intervenir puis dire : Les salaires devraient être raisonnables. Écoutez, ce sont ces dirigeants-là, Pierre Beaudoin et M. Bellemare, qui ont amené Bombardier presqu’au bord de la faillite. Donc, qu’ils reçoivent 7 millions de dollars, 13 millions de dollars, selon moi, c’est exagéré. Puis j’espère qu’Investissement Québec puis que la Caisse de dépôt vont intervenir pour corriger ça rapidement.

M. Bellerose (Patrick) : Est-ce que le gouvernement Couillard aurait dû demander des garanties au moment de faire le prix à Bombardier, donc sur les départs des emplois, évidemment, et sur la rémunération aussi, s’assurer qu’il n’y ait pas de telles rémunérations, de telles hausses des rémunérations?

M. Legault : Bien, écoutez, quand on investit un pourcentage aussi grand de la valeur d’une entreprise, là, on exige d’avoir des représentants sur le conseil d’administration, le conseil d’administration approuve la rémunération des hauts dirigeants. Donc, ça a été fait tout croche. Ils n’ont pas eu de garantie sur le siège social, pas de garantie sur les emplois, pas de garantie sur la présence sur le conseil d’administration. Je veux dire, le gouvernement de M. Couillard a négocié en culottes courtes avec Bombardier.

La Modératrice : Une autre dernière question en français. Marco Bélair-Cirino, Le Devoir.

M. Bélair-Cirino (Marco) : Oui, une question. Vous dites qu’Investissement Québec devrait intervenir. De quelle façon?

M. Legault : Bien, écoutez, Investissement Québec a investi 1,3 milliard dans Bombardier, O.K? Donc, je pense qu’ils ont leur mot à dire sur la rémunération des dirigeants. C’est…

M. Bélair-Cirino (Marco) : …années subséquentes.

M. Legault : Pardon?

M. Bélair-Cirino (Marco) : Pour les années subséquentes.

M. Legault : Bien là, on parle…

M. Bélair-Cirino (Marco) : Vous ne leur demandez de réviser les salaires.

M. Legault : Oui, mais là on parle de l’année qui vient de se terminer. Il n’y a rien qui nous dit que l’année qui vient ne sera pas la même chose. Puis je rappelle, dans l’année qui est terminée, Investissement Québec était actionnaire. Comment se fait-il qu’ils ne sont pas intervenus? Moi, je pense que M. Couillard, puis les gens d’Investissement Québec, puis Dominique Anglade doivent répondre comment peut-elle tolérer de donner 7 et 13 millions de dollars à deux dirigeants dans la situation actuelle de Bombardier. Je veux dire, c’est exagéré complètement.

Les salaires des membres de la haute direction de Bombardier ont bondi d’environ 50 pour cent en 2016 au cours d’une année marquée par le licenciement de milliers d’employés dans le cadre de son plan de redressement.

Selon la circulaire de sollicitation envoyée aux actionnaires en vue de l’assemblée annuelle du 11 mai, la rémunération totale des cinq plus hauts dirigeants de la multinationale et de son président directeur du conseil, Pierre Beaudoin, a totalisé environ 32,6 millions $ US.

Le salaire global — qui tient notamment compte de la rémunération de base, des primes et de la valeur du régime de retraite — du président et chef de la direction, Alain Bellemare, a été de 9,5 millions $ US en 2016, comparativement à 6,4 millions $ US l’année précédente.

Sa prime annuelle a pratiquement doublé, à 2,36 millions $ US. La valeur de ses attributions fondées sur des actions et des options a été de 5,2 millions $ US alors que son salaire de base s’est établi à 1 million $ US.

Aux commandes depuis février 2015, l’homme de 55 ans a également touché une «autre rémunération» de 829 100 $ US. Une partie du montant compense pour la baisse de la valeur du dollar canadien par rapport à la devise américaine.

Bombardier justifie notamment les primes et les attributions fondées sur des actions par «l’atteinte d’objectifs individuels précis», comme l’atténuation des risques, l’obtention de commandes de CSeries et le vol inaugural réussi de l’appareil d’affaires Global 7000.

Le conseil dresse aussi une «évaluation favorable» de la performance de M. Bellemare puisqu’il a été en mesure de livrer des résultats dans le haut de la fourchette de prévisions en plus de réaliser des «progrès importants dans l’exécution du plan de redressement».

Bombardier a procédé à plusieurs milliers de licenciements afin de réduire ses dépenses. D’ici la fin de 2018, quelque 14 500 postes devraient avoir été éliminés dans le monde.

D’autres hausses marquées

De son côté, M. Beaudoin a obtenu une rémunération totale de 5,25 millions $ US, en progression de 36,5 pour cent par rapport à 2015. Cette augmentation s’explique en partie par la valeur de ses attributions fondées sur des actions, qui sont passées de 340 700 $ US à 1,55 million $ US.

Le chef de la direction financière, John Di Bert, ainsi que le président de la division des avions d’affaires, David Coleal, ont chacun vu leur salaire total franchir la barre des 4 millions $ US. Celui du président de Bombardier Transport, Laurent Troger, a presque doublé pour s’établir à 4,7 millions $ US. Ces derniers ont été embauchés à des moments différents en 2015.

En 2016, l’action de Bombardier (TSX:BBD.B) a grimpé de 61 pour cent à la Bourse de Toronto pour clôturer l’année à 2,16 $.

Au cours du dernier exercice, malgré des revenus en baisse, l’entreprise a affiché une perte nette de 981 millions $ US, ce qui était largement inférieur à la perte de 5,34 milliards $ US enregistrée en 2015.

Le mois dernier, Ottawa a octroyé un prêt de 372,5 millions $ CAN remboursable sur 15 ans à Bombardier pour le développement de la CSeries et du Global 7000.

Par ailleurs, l’ex-premier ministre québécois Daniel Johnson et l’ancien chef de la direction de Bell et Nortel Jean Monty ne seront pas de retour au sein du conseil d’administration. On propose de les remplacer par le dirigeant de Camso, Pierre Marcouiller, et Antony Tyler, un ancien directeur général et chef de la direction de l’Association internationale du transport aérien et dirigeant de Cathay Pacific Airways.

L’opposition accuse les libéraux de fermer les yeux sur les liens occultes entre la Sûreté du Québec et le gouvernement Charest.

Le chef caquiste François Legault a condamné, mardi, le peu d’empressement du premier ministre Philippe Couillard à faire la lumière sur les plus récentes révélations concernant l’immunité accordée aux élus XXXX. L’opposition officielle a aussi demandé au gouvernement d’aller au fond des choses XXX

Un document judiciaire d’un enquêteur de la SQ révélait récmment que les élus du gouvernement Charest bénéficiaient d’une immunité et étaient informés des écoutes électroniques de la S-Q.

Et je dois vous dire que le gouvernement refuse que nous allions au fond des choses et que nous soyons capables de faire la lumière avec les principaux acteurs concernés. C’est excessivement grave.

Le premier ministre Philippe Couillard a démenti, mardi, un document de la Sûreté du Québec (SQ) déposé en cour selon lequel le gouvernement libéral était informé de mandats d’écoute électronique.

L’affaire remonte à l’opération Diligence, une enquête amorcée en 2007 qui visait à contrer l’infiltration du crime organisé dans l’industrie de la construction, entre autres. Le président de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) de l’époque, Michel Arsenault, avait été mis sous écoute électronique.

Dans une déclaration sous serment d’un enquêteur de la SQ, Patrick Duclos, on apprend que les conversations de Michel Arsenault avec les élus «avaient été restreintes sous le principe de l’immunité diplomatique» et que «des cartables avaient été montés et les conversations étaient classées par nom de dignitaires».

Le directeur général adjoint de la SQ de l’époque «avait informé le gouvernement de l’écoute électronique sur Michel Arsenault, cela avait pour but de protéger le premier ministre (Jean Charest) d’être piégé par Arsenault».

À la période de questions à l’Assemblée nationale, mardi, le chef caquiste François Legault a demandé au premier ministre s’il trouvait normal que «la police protège les libéraux».

Dans sa réplique, toutefois, M. Couillard n’a pas répondu que ce n’était pas normal que la police informe le gouvernement, mais plutôt que «ce n’est pas normal certainement que le gouvernement s’informe d’une enquête de police».

Le premier ministre a assuré qu’il n’existait d’immunité pour personne et a condamné l’attitude de la CAQ, «où on prête des intentions aux gens et on juge de (leur) culpabilité».

Opposés aux plans d’une pétrolière albertaine qui veut relancer l’industrie des gaz de schiste, les militants écologistes organisent un «blitz» dans les municipalités, afin qu’elles interdisent ce type d’activité.

Les comités de citoyens sont sur le pied de guerre depuis l’annonce récente par l’entreprise Questerre de son intention de lancer des projets-pilotes dans les MRC de Lotbinière et de Bécancour.

Ils veulent maintenant faire adopter rapidement des règlements par les conseils municipaux pour bloquer tout type d’activité reliée à l’exploration ou à l’exploitation XXX.

Le Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec (RVHQ) dispose à cette fin d’un modèle de règlement municipal prêt à adopter, qu’il distribue à ses membres.

Le Comité Vigilance Hydrocarbures de la MRC de Lotbinière entend d’abord prendre d’assaut le prochain conseil des maires de la MRC, le 8 mars, à Saint-Agapit. Il invite les citoyens à se présenter en grand nombre pour exprimer clairement leur opposition à l’industrie des gaz de schiste et inciter les élus à adopter le règlement.

«Unissons-nous pour démontrer une ferme et claire opposition au gaz de schiste et à la fracturation hydraulique», a écrit la porte-parole du comité, Irène Dupuis, en ajoutant qu’«aucune municipalité n’est à l’abri».

Le comité propose donc comme première action un «blitz» pour faire adopter un «Règlement sur le rayon de protection» par les municipalités, peut-on lire. C’est un «premier pas nécessaire», affirme Mme Dupuis.

Le projet de règlement, tel que libellé, interdit «l’aménagement d’un site de forage, de réaliser un sondage stratigraphique ou de mener une opération de complétion ou de fracturation dans un puits destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou de gaz naturel dans une plaine inondable».

Le projet de règlement précise ensuite l’étendue de l’interdiction, soit à 2 km de tout puits artésien, à 6 km de tout puits artésien ou de surface alimentant un aqueduc municipal, ou à 10 km de tout lieu de puisement d’eau de surface alimentant l’aqueduc municipal.

Questerre, qui possède des droits sur des superficies totalisant 1 million d’acres, soutient que seules les MRC de Lotbinière et Bécancour sont susceptibles d’être considérées pour des projets-pilotes en vertu de certains facteurs, tels que la faible densité de population, la possibilité de mettre en oeuvre de nouvelles technologies pour faire face à des enjeux environnementaux, ainsi que l’acceptabilité sociale.

Or le RVHQ soutient plutôt que la population s’oppose massivement à XXXXX, notamment en raison des risques que pose un procédé d’extraction controversé, la fracturation hydraulique, sur les nappes phréatiques.

Questerre a expliqué qu’un projet-pilote consisterait en la mise en place d’une ou deux plateformes, avec un pipeline, un compresseur, en vue de montrer comment les puits sont creusés, comment ils fonctionnent, et les étudier, recueillir des données techniques et environnementales, tester de nouvelles technologies.

Le président de l’entreprise, Michael Binnon, a assuré que le potentiel des gisement serait même plus grand que prévu et que l’exploitation serait rentable. Cependant, les projets-pilotes éventuels ne pourraient voir le jour avant au moins un an, en raison de la planification en matière de génie, des équipements et des autorisations, etc.

Questerre attend notamment la réglementation liée à la loi 35, qui encadre la fracturation hydraulique, ainsi que l’adoption du projet de lo 102, qui permettrait au ministre de l’Environnement de délivrer une « autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation ».

Par ailleurs, Questerre attend également la publication de la réglementation associée au projet de loi 106, devenu la loi 35, qui encadre la fracturation hydraulique. L’entreprise attend aussi la mise en place d’un système de redevances par le gouvernement.

Par la suite, il sera possible de discuter d’un projet-pilote, a conclu le patron de Questerre. De même, il a reconnu que cela pourrait être facilité aussi par l’adoption du projet de loi 102, qui permettrait au ministre de l’Environnement de délivrer une « autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation ».

M. Binnion a expliqué en quoi consisterait un projet-pilote. Il s’agirait de la mise en place d’une ou deux plateformes, avec un pipeline, un compresseur, en vue de montrer comment les puits sont creusés, comment ils fonctionnent, comment ils produisent, afin de les étudier, de recueillir des données techniques et environnementales, et tester de nouvelles technologies, a-t-il résumé.

QUÉBEC _ Une entreprise albertaine qui veut relancer l’industrie des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent tente de calmer le jeu: elle vise bel et bien l’extraction des hydrocarbures à une échelle commerciale, mais la mise en place de projets-pilotes prendra au moins un an.

Le potentiel des gisements à exploiter serait même plus grand que prévu et serait profitable, a assuré la société Questerre.

La controverse est repartie depuis la publication d’un communiqué de l’entreprise la semaine dernière, dans lequel elle fait état de son intention de lancer des projets-pilotes dans les MRC de Lotbinière et Bécancour, sur la rive sud du Saint-Laurent.

Les opposants comme Greenpeace et le Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec (RVHQ) soupçonnent que ces projets-pilotes ouvriraient la porte à une exploitation à grande échelle et veulent contrecarrer les efforts de Questerre. Ils redoutent les effets du procédé de fracturation hydraulique _ un procédé controversé d’extraction des hydrocarbures _ en raison de ses effets sur les nappes phréatiques notamment.

En entrevue téléphonique avec La Presse canadienne mercredi après-midi, le président de Questerre, Michael Binnion, n’a pas nié l’ambition de son entreprise de « développer les découvertes » de gisements de gaz de schiste.

En se fondant sur son communiqué, qui est en fait une évaluation indépendante du potentiel des ressources détenues par Questerre comme l’exigent les autorités réglementaires, il a aussi assuré qu’une exploitation commerciale serait possible et profitable, contrairement à ce que soutiennent les militants écologistes.

Le potentiel serait supérieur en raison des « avancées technologiques », a plaidé M. Binnion. « Les experts nous disent que ce serait rentable, a-t-il déclaré. Ce serait profitable pour les communautés, profitable pour les entreprises et profitable pour le gouvernement. »

Cependant, les projets-pilotes éventuels ne pourraient voir le jour avant au moins un an, en raison de la planification en matière de génie, des équipements et des autorisations, etc.

« Il n’y a aucun projet-pilote spécifiquement, c’est un concept (…), je vous promets que cela ne peut arriver cette année », a lancé M. Binnion. Et surtout, a-t-il ajouté, il faut trouver une localité qui serait prête à accepter le projet.

« S’il n’y a aucune communauté dans Lotbinière ou Bécancour qui veut notre industrie ou le développement économique, il n’y aura pas de projet », a-t-il fait savoir.

À l’Assemblée nationale, l’opposition officielle a dénoncé les intentions de Questerre. Le Parti québécois reproche au gouvernement libéral d’avoir adopté sous bâillon une loi sur les hydrocarbures, le projet de loi 106, qui a « rouvert toute grande la porte » aux gaz de schiste.

« Le ministre des Ressources naturelles sait très bien qu’il a en quelque sorte donné un signal de départ à Questerre, a affirmé le député de Richelieu, Sylvain Rochon, porte-parole en matière de Ressources naturelles. La population (…) veut que le ministre lui garantisse qu’aucune licence ne sera délivrée pour du gaz de schiste. »

Le ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcand, a pour sa part accusé le PQ « d’essayer de faire peur au monde ». Il a mis l’accent sur l’encadrement à venir et l’importance du consentement des populations locales.

« On n’est pas contre les projets d’hydrocarbures, mais il faut que ce soient des projets qui jouissent d’une acceptation générale de la population. Et on a des règlements qui sont très stricts, des règlements qui vont être déposés très bientôt », a-t-il dit.

Rappelons qu’au début des années 2010, sous le gouvernement Charest, les activités des entreprises pétrolières qui se lançaient dans la ruée vers les gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent avaient provoqué une levée de boucliers, des manifestations et des affrontements. Leurs activités suscitaient beaucoup de craintes en raison du recours à la fracturation hydraulique.

Le gouvernement péquiste de Pauline Marois avait décrété un moratoire à son arrivée au pouvoir. Le projet de loi 106 adopté en décembre dernier par le gouvernement Couillard contient des dispositions sur le forage par fracturation hydraulique, mais il reconduit aussi la Loi limitant les activités pétrolières et gazières, qui suspend notamment l’obligation imposée aux entreprises de faire des activités sur les zones où elles ont obtenu des droits.

En septembre dernier, le premier ministre Philippe Couillard avait par ailleurs déclaré qu' »il n’y aura pas » de fracturation hydraulique dans la vallée du Saint-Laurent.