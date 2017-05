Des enseignants et des parents de la communauté anglophone réclament une nouvelle réforme du programme d’enseignement de l’histoire du Québec et du Canada au secondaire. Ils déplorent que le fruit de la dernière réforme, qui a été initiée par le gouvernement de Pauline Marois, incluent peu les communautés culturelles.

«Les minorités ethniques sont presque exclues du programme, a dénoncé mardi le professeur et responsable du département de sciences sociales à l’École secondaire Westmount, Robert Green. On ne voit rien des communautés juive, italienne, grecque, ou même celles qui sont arrivées plus récemment, les communautés vietnamienne, haïtienne et autres.»

Ces enseignants et ces parents, qui sont réunis au sein du Comité pour le perfectionnement du cours d’histoire du Québec, reprochent aussi à ce programme d’enseignement de l’histoire, qui est enseigné depuis septembre en 3e secondaire et qui le sera l’an prochain en 4e secondaire, de faire peu mention des communautés noires, mais aussi des Premières Nations. La Commission scolaire Kativik s’était d’ailleurs plaint plus tôt cette semaine de la représentation des autochtones dans le programme.

La représentation de la communauté anglophone fait aussi sourciller le comité. «Nous sommes présentés comme un bloc monolithique des élites qui sont là pour empêcher le progrès de la société québécoise, a dit M. Green. On aimerait voir des contributions positives de la communauté anglophone.»

«Le programme d’études devrait présenter l’histoire de la société québécoise et pas juste de la nation québécoise. L’histoire de la nation québécoise fait partie de celle de la société, mais ce n’est pas la seule histoire», a nuancé le professeur.

Une pétition a été mise en ligne pour inciter le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, à lancer de nouvelles consultations afin de modifier le nouveau programme d’enseignement de l’histoire au secondaire. Le Comité pour le perfectionnement du cours d’histoire du Québec aimerait aussi que le ministère apporte des modifications rapidement au programme.

Métro a contacté le cabinet du ministre Proulx pour connaître les intentions de ce dernier. Au moment de mettre en ligne, personne n’avait rappelé.