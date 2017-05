D’importantes quantités de pluie sont attendues au cours des trois prochains jours sur pratiquement l’ensemble du Québec.

Une nouvelle dépression remontera les Grands Lacs et donnera une nouvelle période prolongée de pluie sur le Québec. La pluie débutera en Outaouais et se propagera graduellement vers l’est durant la fin de semaine et même jusqu’à lundi.

Les plus importantes quantités de pluie prévues par Environnement Canada s’abattront sur Gatineau. Déjà touchée par des inondations, la région recevra d’autres précipitations liquides à compter de jeudi soir. Le secteur pourrait recevoir jusqu’à 50 mm de pluie, selon les météorologues.

Ailleurs au Québec

Plusieurs régions de la province sont visées par un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada. L’organisme fédéral indique que les quantités de pluie pourraient dépasser les 30 millimètres au nord du fleuve Saint-Laurent sur ces trois jours. Les régions au sud du fleuve devraient recevoir des quantités moindres, révèlent les prévisions numériques d’Environnement Canada.

25 mm en Gaspésie

L’ensemble de la Gaspésie est également visée par un bulletin météorologique spécial. Des quantités totales de pluie de plus de 25 millimètres pourraient s’abattre sur ce secteur.

Des régions moins touchées

Au moment de rédiger ces lignes, plusieurs régions du Québec étaient épargnées par les bulletins météorologiques spéciaux d’Environnement Canada. C’est le cas de l’Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, la Beauce, ainsi que l’Estrie. Ces secteurs recevront de la pluie ce week-end, mais les quantités attendues sont moindres qu’ailleurs.