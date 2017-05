Les niveaux d’eau se stabilisent et le niveau de l’eau maximum aurait été atteint. C’est ce qu’a indiqué la Ville de Gatineau dans sa dernière mise à jour, lundi après-midi.

La Ville est toujours en lien avec le ministère des Transports (MTQ) pour mettre sur pied une solution afin d’ouvrir certaines voies de l’autoroute 50 le plus tôt possible. Mais en attendant, elle reste fermée jusqu’à nouvel ordre. Le MTQ avisera la population de la réouverture des voies de circulation. L’autoroute est aussi toujours fermée en direction est entre la rue Montcalm et l’autoroute 5.

Le boulevard Fournier est toujours ouvert à la circulation, alors que des travaux d’enrochement ont été effectués dans la nuit de dimanche à lundi. Les automobilistes doivent toutefois ralentir à l’approche des tronçons en gravier.

Aucune modification n’a été apportée au Pont Alonzo-Wright pour le retour à la maison.

La surveillance de la situation par la Ville de Gatineau continue et les actions sur le terrain sont adaptés en conséquence. Les services policiers patrouillent par ailleurs les secteurs inondées, autant sur l’eau que sur terre.

Rappelons que plusieurs rues sont fermées sur le territoire, rendant la circulation plus complexe qu’à l’habitude. Il est encore recommandé aux citoyens d’éviter et limiter leurs déplacements et quand cela est possible, ils sont invités à faire du télétravail.

Ceux qui prennent la route doivent éviter de circuler inutilement pour laisser libre circulation aux véhicules d’intervention, utiliser le transport en commun, covoiturer ou circuler hors des heures de pointe et ralentir près des secteurs touchés. Rappelons que le transport en commun est gratuit jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, les citoyens qui désirent aider au remplissage de sacs de sable peuvent se présenter à l’aréna Campeau jusqu’à 19 h. Par souci de sécurité, l’aide bénévole demandée est pour les personnes de 12 ans et plus.

Jusqu’à maintenant, 805 personnes ont été évacuées de façon volontaire par le Service de sécurité incendie, de 459 résidences.

Environ 283 000 sacs de sable ont été distribués depuis le 1er mai.