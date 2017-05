OTTAWA — L’adversaire principal de Maxime Bernier dans la course au leadership du Parti conservateur tente de faire le plein de votes chez ceux qui militent contre l’avortement.

Andrew Scheer a délégué à la manifestation annuelle anti-avortement, sur la colline parlementaire à Ottawa jeudi après-midi, des députés qui l’appuient afin qu’ils le présentent comme «un des trois candidats pro-vie».

M. Scheer a pourtant assuré, dès le début de cette course, que s’il était élu à la tête du Parti conservateur, puis, éventuellement premier ministre du Canada, il n’ouvrirait pas à nouveau un débat sur le droit à l’avortement, ni ne proposerait de loi pour interdire la pratique.

Alors que les deux candidats qui font de cette question leur cheval de bataille principal — Pierre Lemieux et Brad Trost — se sont présentés devant les quelques milliers de manifestants pour se faire applaudir, M. Scheer n’y était pas. Six députés de son camp ont défilé, l’un après l’autre, pour l’identifier à la foule comme un des candidats qui portent leurs causes.

Ils ont même confectionné une pancarte sur laquelle les trois noms, Lemieux, Scheer et Trost, figuraient sous le titre «candidats pro-vie».

Dans la foule, on retrouvait les slogans habituels sur les banderoles: «Protégez les droits des enfants à naître».

Un petit groupe de contre-manifestants était maintenu à l’écart, grâce à des clôtures et des policiers. Dans les mains de cette centaine de manifestants, des cintres avec l’inscription «plus jamais».