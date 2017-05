MONTRÉAL — Au terme d’une consultation de quelques mois, Québec a décidé d’axer sa stratégie de la recherche et de l’innovation autour de trois grands axes, notamment afin d’aider les entreprises à passer plus facilement au stade de la commercialisation.

Dévoilée vendredi à Montréal, l’initiative prévoit des investissements de 585M$ d’ici 2022 dans l’espoir que la province se hisse parmi les «principaux leaders» de l’Organisation de coopération de développement économiques (OCDE) en recherche ainsi qu’en innovation.

En moyenne, il s’agit de 100M$ supplémentaires qui seront ajoutés aux 300M$ annuels qui sont actuellement injectés.

Le gouvernement Couillard souhaite développer davantage les compétences et la recherche, investir dans la capacité de recherche et s’assurer que les efforts de recherche et de développement puissent atteindre le stade de la commercialisation.

Selon Québec, le principal défi pour les entreprises est d’être en mesure de passer au stade de la commercialisation au terme des premières étapes de la recherche.

La stratégie a été dévoilée en grande pompe à l’École de technologie supérieure à Montréal par le premier ministre Philippe Couillard, accompagné par une brochette de ministres, dont celle de l’Économie, Dominique Anglade.

Cette politique a un horizon jusqu’en 2030, mais la première phase s’échelonne sur les cinq prochaines années.