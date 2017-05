OTTAWA — Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a présenté mardi un projet de loi pour encadrer plus clairement les droits des passagers.

Cette loi apporterait des changements à Loi sur les transports au Canada. Elle imposerait notamment une limite à la propriété étrangère des transporteurs aériens, exigerait des transporteurs ferroviaires l’installation d’enregistreurs audio et vidéo à bord des locomotives, et améliorerait l’efficacité et la transparence dans le domaine du transport ferroviaire de fret.

M. Garneau avait promis de présenter une charte des droits des passagers le mois dernier, après qu’un passager eut été blessé en étant rudement expulsé d’un vol du transporteur United Airlines.

Le ministre a déjà prévenu les transporteurs aériens actifs au Canada qu’un tel incident ne serait pas toléré ici, mais son projet de loi impose d’autres règles à l’industrie et prévient très clairement que personne ne peut être expulsé d’un avion en raison d’une surréservation.

La loi permettrait au gouvernement d’exiger des transporteurs aériens des règles claires concernant le traitement et la compensation offerts dans diverses circonstances, notamment lorsqu’un passager se voit refuser l’accès à son vol, lors de délais une fois à bord de l’avion, ou dans le cas de bagages endommagés ou perdus.

Les transporteurs aériens ne pourront plus imposer de frais aux parents qui veulent s’asseoir avec leurs enfants, et ils devront définir des normes pour le transport d’instruments de musique.