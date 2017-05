La voiture de Bernard Larivière, cet homme de Repentigny disparu depuis le 12 mai, a été retrouvée mercredi midi à Notre-Dame-de-la-Merci.

Selon nos informations, la Subaru Forester bleue de l’homme de 59 ans a été localisée vers midi trente, près des Cinq Chutes de la rivière Ouareau, mais il n’y aurait aucune trace de lui.

Toujours selon nos informations, des effectifs devaient se rendre sur les lieux pour poursuivre les recherches.

Lundi, la Sûreté du Québec, qui participe à l’enquête de la police de Repentigny, avait érigé un poste de commandement au poste de la MRC de la Matawinie et des recherches avaient lieu dans les secteurs de Notre-Dame-de-la-Merci et de Saint-Côme. L’hélicoptère de la Sûreté du Québec survolait alors le secteur et des agents patrouillaient en véhicule tout terrain.

La dernière fois qu’il a été vu, Bernard Larivière était dans la région de Joliette, vers 15h, alors qu’il devait plutôt se rendre à Longueuil pour son travail.

Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Il mesure 1,78 mètre, pèse 82 kg, a les cheveux bruns et les yeux pers. Il portait un jeans, une chemise noire et des lunettes lorsqu’il a été aperçu la dernière fois.

Si vous l’apercevez, veuillez composer le 911. Le Service de police de Repentigny demande au public de porter une attention spéciale sur les chemins ruraux, puisqu’il pourrait s’être perdu.