HALIFAX — Une candidate évincée du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, Jad Crnogorac, affirme qu’elle n’a pas l’intention de jeter l’éponge et soutient avoir été victime d’un double standard.

Le parti a exigé que Mme Crnogorac quitte la course dans la circonscription de Dartmouth South, mardi, en raison de commentaires faits sur le web et jugés déplacés, sexistes et homophobes.

Le leader des conservateurs néo-écossais, Jamie Baillie, a insisté mercredi sur le fait que n’y a pas lieu, selon lui, de parler de double standard.

Interrogé alors qu’il était de passage à Halifax dans le cadre de sa propre campagne, M. Baillie a fait valoir que les commentaires formulés par Mme Crnogorac avaient franchi la limite de l’acceptable et que celle-ci ne pouvait donc pas demeurer candidate.

Jad Crnogorac a notamment publié une blague sur la drogue du viol, en plus de citer le fait que les Blancs ne gagnent aucun des prix remis par la Black Entertainment Television comme exemple d’«inégalité».

Le cas de Mme Crnogorac est différent de celui d’un autre candidat faisant l’objet d’une controverse, Matt Whitman, a affirmé le chef des conservateurs. M. Whitman a fait face à la critique relativement à une vidéo publiée sur YouTube. On l’a accusé de véhiculer des propos qui encouragent les stéréotypes raciaux et propagent l’insensibilité à l’égard des personnes d’origine chinoise.

Plus tôt dans la campagne, les libéraux avaient eux aussi laissé tomber un candidat, Matthew MacKnight, en raison de propos qu’il avait tenus sur Twitter et dans lesquels il semblait se moquer des personnes trisomiques.