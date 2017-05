THUNDER BAY, Ont. — Les cas récents de deux adolescents autochtones seront inclus dans l’examen systémique des pratiques de la police de Thunder Bay, en Ontario, en matière de disparitions et de morts liées aux Premières Nations.

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) a confirmé qu’il se pencherait sur le dossier de Tammy Keeash, la jeune femme de 17 ans dont le corps a été trouvé, le 8 mai dernier, dans un canal de dérivation Neebing McIntyre. L’adolescente de la Première Nation Weagamow résidait dans un foyer de groupe de Thunder Bay.

Le BDIEP révisera également le cas de Josiash Begg, 14 ans, qui est disparu depuis le 6 mai. Le chef de la nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler, soutient qu’un corps qui pourrait être le sien a été découvert dans la rivière McIntyre. Les policiers n’ont toutefois toujours pas confirmé s’il s’agit bien du garçon de la Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug.

Lorsque la révision a été lancée l’an dernier, le directeur du BDIEP, Gerry McNeilly, a signalé que les enquêtes menées par les policiers de Thunder Bay relativement aux Premières Nations soulevaient des questions alarmantes.

«Des dirigeants et des membres des communautés autochtones maintiennent que ces enquêtes et autres interactions avec la police dévalorisent la vie des Autochtones, reflètent une différence de traitement, et sont fondées sur une attitude raciste ainsi que sur des préjugés et des stéréotypes entretenus à l’égard de la communauté autochtone», avait-il déclaré par voie de communiqué.