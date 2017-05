QIKIQTARJUAQ, Nunavut — Un enseignant du Nunavut qui s’est tourné vers le sociofinancement pour construire une modeste serre pour y faire pousser des légumes avec ses élèves doit réviser ses plans après que les Canadiens se furent montrés plus généreux que prévu.

Adam Malcolm souhaitait récolter 4500 $ lorsqu’il a lancé son projet de serre à Qikiqtarjuaq sur le site GoFundMe. Mais lorsque son appel a été repris par les médias, le mois dernier, il a reçu quatre fois plus que ce montant.

Une entreprise de matériel de soudure, Weldcor, a même offert deux serres de plus grande taille. Celles-ci se trouvent actuellement à Iqaluit, selon M. Malcolm, et un vol devrait prochainement les transporter jusqu’à l’école Inuksuit, dans une communauté éloignée de l’île de Baffin.

M. Malcolm a ajouté que Loblaw lui avait fourni des semences et que la classe avait reçu de nombreuses lettres contenant des conseils et des encouragements, que l’enseignant a collées à la porte de sa classe.

Adam Malcolm a eu l’idée d’utiliser le sociofinancement pour construire une serre en raison du coût élevé de la nourriture saine dans le Nord, où quatre tomates coûtent 14 $ et un sac de six pommes et trois oranges est offert à 20 $, dit-il.

Il souhaitait au départ acheter un petit appareil de chauffage pour la serre, parce que même si la région bénéficie actuellement de plusieurs heures de clarté, les nuits sont parfois froides. Avec l’argent additionnel, il espère trouver un système de chauffage qui fonctionnera toute l’année.