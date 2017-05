MONTRÉAL — Les associations patronales de la construction craignent de voir des escouades de «videurs de chantiers» faire leur apparition alors qu’approche l’échéance pour le déclenchement d’une grève générale illimitée dans l’ensemble des secteurs de l’industrie.

Cette échéance a été fixée à minuit, mardi, et rien n’indique qu’un déblocage soit imminent malgré un blitz de négociation amorcé samedi qui se poursuivait toujours mardi avant-midi.

Or, une des associations patronales, l’Association de la construction du Québec (ACQ – secteur industriel, institutionnel et commercial) dit avoir fait part à la Commission de la construction du Québec (CCQ) de ses préoccupations face à la possibilité que des escouades de «videurs de chantiers» soient en train de se former.

L’ACQ constate que des appels en ce sens circulent sur les médias sociaux depuis lundi. L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ, secteur résidentiel) note également que des appels aux rassemblements à divers endroits de la province ont été lancés.

Dans les deux cas, les associations rappellent que les tactiques d’intimidation sur les chantiers sont interdites par la loi et que les travailleurs de la construction ne sont pas assujettis aux dispositions anti-briseurs de grève dans le Code du travail.

Le déclenchement d’une grève toucherait l’ensemble des secteurs: construction résidentielle, génie civil et voirie, industriel, institutionnel et commercial. Les cinq organisations qui forment l’Alliance syndicale représentent 175 000 ouvriers.

Les horaires de travail et le temps supplémentaire sont au coeur du litige dans le secteur industriel, institutionnel et commercial, où la partie patronale cherche à obtenir une plus grande flexibilité des travailleurs, alors que ceux-ci estiment que les demandes patronales portent atteinte à la conciliation famille-travail.

L’ACQ représente plus de 60 pour cent de l’activité de construction au Québec.

Dans le cas des secteurs résidentiel et de la voirie et du génie civil, la pierre d’achoppement se situe davantage du côté des salaires, l’écart entre les demandes syndicales et l’offre patronale étant considérable.

Les conventions collectives sont arrivées à échéance le 30 avril.

Aucune des associations patronales n’a l’intention d’exercer son droit de lock-out.