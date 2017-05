OTTAWA — Invitée à réfléchir sur le 150e anniversaire de la Confédération, Ellen Gabriel, qui s’est fait connaître pendant la crise d’Oka, a dit qu’il n’y a qu’une seule chose à célébrer: la résistance des peuples autochtones.

Mme Gabriel est parmi les dignitaires qui participent jeudi et vendredi à un symposium organisé par le sénateur Serge Joyal et tenu à l’intérieur même de la chambre haute. L’objectif de l’exercice est de réfléchir sur l’état du pays en ce 150e anniversaire.

Dans un discours parfois émotif, Mme Gabriel a rappelé tout ce que les peuples autochtones ont subi depuis l’arrivée des Européens en Amérique. Revenant sur l’épisode des pensionnats indiens et citant le nombre d’enfants morts, elle a tenu à dire qu’à ses yeux, il s’agit bien d’un «génocide» et non pas d’un «génocide culturel».

Mme Gabriel a reproché à la dualité linguistique canadienne de menacer l’existence même des langues autochtones.

Elle a insisté sur les luttes qui piétinent, dont celle de Cindy Blackstock qui a pourtant fait reconnaître par les tribunaux l’inégalité dont sont victimes les enfants autochtones dans la livraison des programmes sociaux.

Mme Gabriel a conclu son discours, très applaudi, en disant que ce sont les Autochtones qui auraient dû assimiler les Européens, plutôt que l’inverse. «Peut-être aurions-nous eu alors une coexistence plus pacifique», a-t-elle lancé.

Durant la crise d’Oka en 1990, Ellen Gabriel a été la porte-parole officielle de la Maison longue. Elle continue de militer pour les droits des autochtones et est également connue pour son travail d’artiste. Une de ses toiles orne le mur d’une salle du comité sénatorial au parlement.