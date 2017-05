VICTORIA — Les chefs du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Parti vert en Colombie-Britannique se sont présentés au parlement pour livrer des exemplaires signés de leur accord de coopération de quatre ans dans le but de former le prochain gouvernement.

Un représentant de la lieutenante-gouverneure Judith Guichon a accepté les documents en son nom, mercredi.

Le chef du NPD, John Horgan, et le chef du Parti vert, Andrew Weaver, ont affirmé que l’entente démontrait clairement à la lieutenante-gouverneure l’engagement des deux partis à former le prochain gouvernement provincial.

Les chefs ont soutenu que l’accord exposait un arrangement de travail signé de bonne foi que Mme Guichon devrait prendre en considération dans des délibérations qui pourraient l’amener à demander au NPD de constituer le prochain gouvernement.

La première ministre Christy Clark, qui semble résignée à un transfert de pouvoir, a tout de même affirmé qu’elle convoquerait l’Assemblée législative en juin pour un possible test de confiance à l’endroit de son gouvernement libéral.

Les libéraux de Mme Clark ont remporté 43 sièges au scrutin du 9 mai — à un siège de la majorité absolue —, mais l’accord formel entre le NPD et les verts leur accorde 44 sièges et la majorité parlementaire.