Cinq personnes ont été épinglées au cours des dernières semaines par les policiers de Montréal et de Longueuil. Elles sont accusées d’avoir déversé des ordures dans divers stationnements situés dans la métropole et sur la Rive-Sud.



Comme nous le rapportions au mois de mars, des ordures auraient été déversées sur les terrains de 21 commerces situés à Montréal. Une dizaine de stationnements de Longueuil, Brossard et Boucherville auraient subi le même sort.

«À la suite de démarches d’enquête et de l’aide du public, un premier suspect a été arrêté le 9 mai 2017, indique le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans un communiqué diffusé aujourd’hui. Les quatre autres l’ont été le 25 mai dernier. Ces personnes, soit quatre hommes et une femme, ont été appréhendées à Rivière-Beaudette, Longueuil et Sorel. Le camion a pour sa part été localisé en Ontario.»

L’enquête a été menée avec la collaboration du Service de police de l’Agglomération de Longueuil.

Les suspects devraient comparaître à la Cour du Québec le 28 juin et feront chacun face à 41 chefs d’accusations de complot et de méfait de plus de 5000$.