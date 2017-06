Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a annoncé vendredi la signature d’un accord de principe avec le comité de transition du gouvernement du Québec pour le renouvellement de l’entente sur la ligne 90–Express Chevrier.

Le RTL poursuivra la desserte entre le terminus Chevrier et le terminus Centre-ville. Cette ligne nécessitera une trentaine d’autobus pour assurer le service en 2018. Le RTL offrira le service de l’Express Chevrier jusqu’à l’arrivée du Réseau électrique métropolitain (REM).

Le RTL annonce également plusieurs bonifications de service pour la rentrée de septembre, dont la révision des temps de parcours sur les lignes 73, 83, 123, 199, 410 ainsi que plusieurs lignes empruntant le pont Champlain, direction centre-ville, afin d’améliorer la ponctualité pour plus de 12 000 clients chaque jour.

La société de transport procédera aussi à des ajouts de service sur les lignes 14, 19, 45 et 180 pour répondre à l’accroissement d’achalandage de 2700 clients par jour, ainsi qu’à l’amélioration des dessertes et à l’ajout de lignes scolaires intégrées pour le transport des élèves du secondaire des commissions scolaires Marie-Victorin et Riverside ainsi que des écoles privées de Saint-Lambert et de Longueuil.

«Ces améliorations visent à augmenter la fiabilité, la ponctualité et l’achalandage du réseau de transport collectif, souligne la présidente du RTL, Colette Éthier. Elles tiennent en compte les commentaires de notre clientèle et de nos chauffeurs et sont des exemples concrets de notre engagement à améliorer le service et l’expérience client dans l’agglomération de Longueuil.»