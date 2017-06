Un enfant de dix ans est décédé dans un accident agricole samedi survenu à St-Bruno-de-Guigues dans le Témiscamingue.

Vers 17h samedi, les autorités ont été appelées à intervenir sur cet évènement. «L’enfant se trouvait sur une remorque à grain et, pour une raison qui reste encore à déterminer, il s’est retrouvé enseveli sous le grain», a indiqué la sergente de la Sûreté du Québec Hélène Nepton.

Il a été conduit à l’hôpital dans un état critique. Dimanche, en matinée, il est malheureusement décédé des suites de ses blessures.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident. De plus, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a ouvert un dossier sur cet accident.