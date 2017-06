WHITEHORSE — Les proches de femmes autochtones disparues et assassinées de Whitehorse exhortent l’enquête fédérale à écouter et s’adapter aux inquiétudes des familles alors qu’elle se prépare à se déplacer dans d’autres communautés.

Les premières audiences de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées se sont conclues au Yukon la semaine dernière et la commissaire en chef, Marion Buller, dit que les employés passeront l’été à se préparer aux prochaines audiences à l’automne.

Les audiences pourraient être différentes à l’avenir, en fonction des besoins de la communauté, a-t-elle prévenu. Il faut du temps pour tisser des liens avec les familles, les aînés, les guérisseurs traditionnels et les gens en appui à chaque endroit, a-t-elle ajouté.

Shaun LaDue faisait partie des membres de familles qui ont témoigné à Whitehorse. Selon lui, lorsque les commissaires sont venus dans la communauté en avril pour une rencontre préparatoire, ils parlaient beaucoup et n’écoutaient pas assez.

Après qu’il eut confronté les commissaires avec cette critique, ils l’ont remercié et se sont adaptés, a-t-il indiqué.

M. LaDue estime que les autres communautés pourraient être «agréablement surprises» lorsqu’elles découvriront que les commissaires sont à l’écoute de leurs inquiétudes.

Doris Anderson, du Conseil des femmes autochtones du Yukon, croit que la commission devrait d’abord rencontrer les groupes locaux parce que ce sont eux qui ont un lien de confiance avec les familles.