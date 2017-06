QUÉBEC — Les quelque sept Québécois sur 10 qui prévoient prendre des vacances cet été ont l’intention de partir plus loin et plus longtemps.

Un sondage de la firme Léger publié mardi par le CAA-Québec précise que 52 pour cent des Québécois prendront leurs vacances au Québec, comparativement à 58 pour cent l’année dernière. La région la plus fréquentée devrait être celle de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

En revanche, 22 pour cent des répondants entendent prendre l’avion pour aller en vacances; cette proportion était de 16 pour cent en 2016. Les pays d’Europe occidentale demeurent les destinations les plus prisées.

La popularité des destinations que sont le reste du Canada et les États-Unis sera semblable à celle de l’an dernier. Quant aux vacanciers qui resteront à la maison, ils sont 12 pour cent comparativement à 17 pour cent en 2016.

Le sondage ajoute que les répondants qui ne s’accorderont qu’une seule semaine ou à peine quelques jours de vacances seront moins nombreux qu’en 2016.

Le mois d’août reste le plus populaire pour 46 pour cent des vacanciers, alors qu’environ le quart des répondants optent pour les deux semaines des vacances de la construction.

Le sondage a été mené en ligne entre les 21 et 25 avril derniers auprès de 1002 Québécois. La marge d’erreur a été établie à plus ou moins 3,1 pour cent.