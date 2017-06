OTTAWA — Les autorités de la santé publique révèlent qu’au moins 2458 personnes seraient mortes de surdoses liées aux opioïdes en 2016 au Canada — soit près de sept décès par jour en moyenne.

Si l’on se fie à ces données, publiées par l’Agence de la santé publique du Canada, le taux de mortalité apparemment liée à la consommation d’opioïdes atteindrait 8,8 par 100 000 habitants, surtout dans l’ouest du pays. Ces taux sont effectivement plus élevés en Colombie-Britannique et au Yukon, mais aussi en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les données pour le Québec n’étaient pas disponibles pour compléter le tableau national, indique l’agence fédérale.

Ces chiffres ont été publiés par le Comité consultatif spécial sur l’épidémie de surdoses d’opioïdes, créé en décembre 2016. Ce comité fédéral-provincial-territorial est présidé par l’administratrice en chef de la santé publique par intérim du Canada, la docteure Theresa Tam, et par le médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, Robert Strang.

Grâce à la création d’un outil de déclaration commun, le comité diffusera dorénavant tous les trimestres des données sur les décès attribuables aux opioïdes.

Santé Canada rappelle que les opioïdes ont un effet sur la partie du cerveau qui contrôle la respiration, de sorte qu’une surdose peut causer une perte de conscience et même la mort.