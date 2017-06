Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a admis que la mise à jour du programme de soutien alimentaire aux écoles a permis « de corriger le tir » concernant des établissements scolaires qui recevaient inutilement un soutien financier depuis 2001.

Interpellé lors de la période de questions par le député Gaétan Lelièvre, le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx a rappelé que les écoles avec un indice de « défavorisation » de 9 ou 10 seraient soutenues financièrement dans le cadre du programme d’aide alimentaire. Il a toutefois aussi laissé tomber que certaines écoles recevaient du financement alors qu’elles n’auraient pas dû. « Certains indices ont été revus et certaines écoles ne se retrouvent plus dans les mêmes indices. Là où il y a eu une correction la plus importante, c’est qu’en soutenant surtout et uniquement les écoles défavorisées d’indice 9 et 10, on cesse de financer par accident ou pour toutes sortes de raisons, des écoles qui étaient favorisées. »