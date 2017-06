MONTRÉAL — À l’occasion de son 20e anniversaire, l’organisme «PAS de la rue», qui s’occupe des itinérants de 55 ans et plus, s’est adjoint les services d’un nouveau porte-parole, le comédien et metteur en scène René Richard Cyr.

René Richard Cyr a lui-même contacté l’organisme parce que la cause lui tient à coeur. Résident du centre-ville de Montréal, il dit constater à chaque jour la précarité et l’isolement de plusieurs personnes itinérantes.

Il rappelle que «PAS de la rue» s’est donné comme mission de fournir aux sans-abri plus âgés des formules d’accompagnement au quotidien.

L’itinérance et la pauvreté à Montréal touchent particulièrement les aînés. Le dernier dénombrement des personnes itinérantes dans la métropole démontrait que près d’une personne sur deux fréquentant les refuges d’urgence avait plus de 50 ans.

René Richard Cyr participera lundi à une première conférence de presse comme porte-parole. L’organisme, dirigé par Robert Beaudry, annoncera un projet de construction majeur dédié aux personnes âgées en situation d’itinérance dans le secteur Mercier-Est.

L’activité se déroulera dans l’ancienne église Saint-Victor, récemment acquise par l’organisme communautaire.