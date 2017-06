MONTRÉAL — Trois des quatre policiers accusés pour l’arrestation musclée d’Alexis Vadeboncoeur ont été acquittés, lundi, au palais de justice de Trois-Rivières. Le quatrième, Kaven Deslauriers, a été condamné sur un seul chef d’accusation, soit pour voies de fait sur le jeune homme.

La Couronne avait déposé des accusations contre les quatre policiers de la ville de Trois-Rivières pour leur intervention afin d’arrêter l’auteur d’un vol qualifié, et aussi pour la rédaction de leur rapport par la suite. On leur reprochait d’y avoir inscrit un élément mensonger afin de tromper le Directeur des poursuites criminelles et pénales et aussi afin de nuire à Alexis Vadeboncoeur.

Une vidéo de l’arrestation du jeune homme avait grandement circulé sur les médias sociaux.

Les policiers soutenaient n’avoir utilisé que la force nécessaire pour l’arrêter, et que les rapports d’intervention ne contenaient pas de fausses informations.

Le 2 février 2013, Alexis Vadeboncoeur était entré dans une pharmacie et avait braqué une arme à feu sur le pharmacien et son assistante afin d’obtenir des narcotiques et l’argent de la caisse.

L’arrestation a eu lieu alors que le jeune homme était en fuite.

Le juge Steve Magnan de la Cour du Québec écrit que le témoignage de l’agent Deslauriers n’est ni crédible ni fiable. Il frappe sans retenue, écrit le magistrat, qui conclut que la force utilisée est excessive, non employée dans le but de le menotter, mais plutôt de lui faire mal.

M. Deslauriers doit retourner en cour vendredi pour les représentations des avocats sur sa peine.