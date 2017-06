MONTRÉAL — Le chroniqueur vedette Patrick Lagacé a affirmé devant la Commission d’enquête sur les sources journalistiques que sa confiance envers les policiers a été ébranlée et que le fait qu’ils aient obtenu les données des téléphones cellulaires de plusieurs journalistes risque fort de décourager les sources de parler.

Le témoignage fort attendu du chroniqueur de La Presse a débuté jeudi matin devant la commission Chamberland.

M. Lagacé est au centre du déclenchement de cette commission d’enquête, après qu’il eut été révélé qu’il a été espionné par la police, qui a obtenu au moins 24 mandats de surveillance pour avoir accès aux métadonnées de son téléphone.

Selon M. Lagacé, c’est toute la société qui va être perdante si des sources ne leur parlent plus et donc ne dénoncent plus des situations illégales ou aberrantes.

Sans la protection des sources, il y a peu de journalisme de valeur qui peut se faire, a-t-il plaidé devant la commission.

M. Lagacé a aussi déploré que des juges de paix aient accordé des mandats trop facilement, ce qui a permis aux policiers de savoir exactement à qui il a parlé et où il se trouvait pendant des mois.

Selon la police, ses informations ont été mises sur une clé USB de grade militaire et placées dans une voûte sécurisée, mais il a découvert par la suite que cela ne fut pas le cas dès le début de la saisie de ses informations, a-t-il expliqué.

Le chroniqueur a toutefois répété que les journalistes ne sont pas au-dessus des lois et que certaines situations — s’ils commettent un crime, par exemple — peuvent justifier une surveillance policière.

Il a ajouté que le politique est trop près de la police.