Les projets d’expansion des installations de Molson Coors à Montréal sont à la source de plusieurs rumeurs ciblant le parc industriel de Châteauguay comme une destination potentielle de la future usine. Mais ni du côté de la Ville ni du côté de Molson, on ne confirme cette information.



«Je ne sais pas d’où cette rumeur est partie, a indiqué la mairesse de Châteauguay Nathalie Simon, questionnée par TC Media le 14 juin. Je sais qu’on entend parler de Beauharnois et de Châteauguay comme possibilités, mais je ne sais pas qui nous a mentionnés. Est-ce que c’est Molson? Est-ce que ce sont des observateurs externes? Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a pas eu à ma connaissance de pourparlers entre la Ville de Châteauguay et la compagnie», dit-elle.

Du côté de Molson Coors, on tient le même discours. «Vous n’êtes pas le premier média à nous appeler pour vérifier des rumeurs», a répondu Maria Henriquez, coordonnatrice des Affaires corporatives pour la compagnie. Actuellement, nous en sommes encore à étudier deux scénarios possibles: celui de rénover l’usine de Montréal ou celui de déménager ailleurs, et aucune décision n’a été prise» a-t-elle précisé sans donner plus de détails.

Capacité d’accueil

Pour la mairesse Simon, la venue d’une usine comme celle de Molson Coors ne se fait pas en criant ciseau. «Il y a beaucoup de questions qu’il faut poser, dit-elle. Il faut d’abord s’assurer que le parc industriel a la capacité d’accueil en termes de pieds carrés. Il faut également connaître les besoins précis par rapport à la capacité d’approvisionnement en eau potable, la capacité de traitement des eaux usées, etc.» énumère-t-elle.