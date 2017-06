Si les inondations sont maintenant chose du passé sur la Rive-Sud, l’heure est au bilan dans les municipalités riveraines qui ont été touchées par la crue des eaux exceptionnelle du printemps 2017.

Selon les données qu’a pu obtenir TC Media, la facture pour les travaux d’urgence et de nettoyage a occasionné jusqu’ici une facture d’environ 400 000$ pour les municipalités et les propriétaires riverains.

Près d’un mois après que les eaux soient revenues à un seuil un peu plus normal, les municipalités ont pu compléter leur bilan et présenter une réclamation au ministère de la Sécurité publique. Ils pourront défrayer une partie des coûts liés aux opérations, un pourcentage qui varie en fonction de la taille de la municipalité et de la gravité des dommages.

Que ce soit pour l’achat du sable et la location de machinerie pour fabriquer les sacs nécessaires pour ériger les digues, les heures travaillées par les travaux publics et les pompiers, ou la location de conteneurs pour nettoyer des rues ou pour des pompes pour vider les canalisations, par exemple.

Le bilan le plus lourd est celui de Nicolet, où près de 40 000 sacs ont été nécessaires pour protéger les résidences riveraines du Port Saint-François et de la Pointe-du-Hameau, et où une pompe fonctionnait jour et nuit pour vider les égouts. La facture s’élève à près de 200 000$, qui sera assumée à environ 40% par la Ville qui est éligible à un montant de 117 000$.

Du côté de Bécancour, où une quinzaine de rues ont notamment été touchées le long du fleuve Saint-Laurent, et qui a nécessité la pose d’environ 13 000 sacs, les coûts sont évalués à environ 150 000$, dont 60% seront défrayés par la Ville de Bécancour qui pourra récupérer un peu moins de 59 000$.

À Saint-François-du-Lac, malgré qu’une digue de 6 000 sacs ait été érigée d’urgence, la facture se limitera à 4 000$, ce qui sera insuffisant pour avoir droit à un remboursement. Il faut dire qu’une bonne part arrivait de Nicolet. Il y en toutefois eu une partie du lot qui était prévue qui n’a pas été livrée. Si bien que la municipalité a dû louer de la machinerie et se procurer du sable pour compléter l’opération.

Du côté de Pierreville, on parle d’un montant entre 5 000$ à 6 000$ qui ont été nécessaires pour le secteur de Notre-Dame que ce soit pour le nettoyage des rues, quelques sacs de sable et une facture de la Régie d’incendie. Encore une fois, cette somme n’est pas assez importante pour faire l’objet d’une demande au ministère.

À la Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets, où un secteur d’une centaine de chalets a été touché, on note aussi l’achat de quelques sacs à la quincaillerie et les services du directeur incendie. Le total n’a toujours pas été comptabilisé, mais devrait être somme toute minime, selon ce que nous avons pu apprendre.

Heureusement, les municipalités ont pu compter sur l’aide précieuse des Forces armées canadiennes qui ont déployé de vingt à soixante soldats par jour sur la Rive-Sud, dépendamment des besoins. Une contribution d’autant plus appréciée qu’elle ne sera pas refilée aux municipalités.

Plusieurs bénévoles ont aussi permis de réduire la facture en effectuant des corvées, dont une centaine d’aspirants de l’École nationale de police du Québec qui ont donné un précieux coup de main à Nicolet.

Déjà 35 réclamations privées

À ce jour, le ministère de la Sécurité publique a reçu 35 dossiers de réclamations sur la Rive-Sud, soit 26 dans la MRC Nicolet-Yamaska et 9 dans la MRC de Bécancour. Il d’agit de résidents de Bécancour, Nicolet, Pierreville et Saint-Pierre-les-Becquets.

Les chiffres que nous avons pu obtenir concernent uniquement les montants versés pour des travaux d’urgence qui ont été réalisés au plus fort de la crise des inondations. On parle de montants de 23 500 $ dans Nicolet-Yamaska et de 6 500 $ dans Bécancour.

Le montant total des travaux sera connu ultérieurement lorsque les travaux auront été complétés et les factures acheminées au ministère. Il est d’ailleurs possible que d’autres réclamations soient effectuées. Un bureau temporaire sera d’ailleurs installé à l’Hôtel de Ville de Nicolet, le 16 juin, de 9h à 21h.



Pour la Mauricie, qui a aussi été durement touchée par les inondations, il y a eu 144 réclamations et 185 339 $ versés jusqu’à maintenant. Pour l’ensemble du Québec, la direction du rétablissement a ouvert 4 089 dossiers, pour une aide versée de 17,5 millions $.

Calcul de la contribution des municipalités

3 premiers dollars par habitant (100%)

4e et 5e dollars par habitant (75%)

6e et 7e dollars par habitant (50%)

Dollars supplémentaires par habitant (25%)