LÉVIS, Qc — Après un règne de 20 ans de François Vaudreuil, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) s’est donné un nouveau président.

Luc Vachon est devenu samedi, à Lévis, le 5e président de la CSD, la 4e centrale syndicale en importance au Québec.

M. Vachon, qui milite depuis 23 ans à la CSD, était depuis 2015 le directeur des services professionnels à la Fédération démocratique de la métallurgie, des mines et des produits chimiques.

Il a notamment l’intention de valoriser l’engagement des jeunes et de mettre en place des mesures pour faciliter l’implication des femmes et des minorités. M. Vachon a ajouté que l’accès à la formation restera une priorité à la CSD. Le développement syndical et professionnel demeure également au coeur du mouvement.

Quant à François Vaudreuil, il avait annoncé il y a quelques semaines qu’il prenait sa retraite.

Créée en 1972, la CSD représente quelque 70 000 travailleurs dans toutes les sphères d’activités.