Un regroupement de parents veut mettre fin à la «ségrégation scolaire », maux qui selon eux gruge lentement le système d’éducation québécois et contribue à la baisse du taux de réussite.

Le pendant montréalais du mouvement L’école ensemble a été lancé officiellement dimanche.

Initié par Stéphane Vigneault, un père de Gatineau, le mouvement a pour objectif de contrer la sélection et la séparation des meilleurs élèves, non seulement dans les écoles privées, mais aussi au sein du réseau public.

Selon eux, l’«écrémage» des meilleurs élèves au sein de projets sélectifs, comme les programmes d’éducation internationale (PEI) a pour conséquence d’affaiblir l’ensemble du système éducatif et de nuire à la réussite de l’ensemble des écoliers.

«La cause de notre système d’éducation inefficace et inéquitable, c’est la ségrégation scolaire: la séparation physique entre les enfants favorisés et enfants infortunés», a plaidé Stéphane Vigneault.

«La recherche nous dit que lorsqu’on enlève 10% des meilleurs élèves d’une classe, les élèves restants ne sont plus tirés vers le haut et entament une spirale vers le bas, ce qui provoque la baisse générale des moyennes. Au Québec, ça fait longtemps qu’on a dépassé ce point de rupture avec environ 20% des élèves au privé et 20% dans des écoles [secondaires] à projet particulier sélectif.»

En vue des élections 2018, le mouvement s’est donné comme objectif d’influencer les partis politiques à inclure trois grandes mesures dans leur programme: la fin de tout financement public de l’école privée, l’arrêt de la sélection des élèves au public, l’amélioration de l’aide aux élèves en difficulté, et le développement d’une offre d’apprentissage enrichie pour les meilleurs élèves au sein d’une classe commune.

Pour y arriver, le mouvement invite les citoyens à signer une pétition d’appui et à faire des dons afin de financer une étude qui viendrait documenter le phénomène de la ségrégation scolaire.

Les organisateurs espèrent recueillir 25 000$.