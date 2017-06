OTTAWA — Des sénateurs conservateurs usent de manoeuvres dilatoires pour éviter que l’hymne national qui sera chanté le 1er juillet, en ce 150e anniversaire du Canada, soit la version plus «inclusive» que souhaitait feu Mauril Bélanger.

Les amendements et sous-amendements en provenance des banquettes conservatrices s’accumulent dans le débat sur le projet de loi C-210 à la chambre haute, alors que la fin de la session parlementaire se pointe à l’horizon.

La sénatrice conservatrice Lynn Beyak, dépositaire d’un sous-amendement, a été claire sur son objectif, lundi, disant souhaiter «que, à l’occasion du 150e anniversaire du Canada, les Canadiens chantent notre hymne national traditionnel comme ils le chantent depuis des décennies».

Elle a plaidé que le Sénat ne devrait pas appuyer ce projet de loi modifiant les paroles de la version anglaise du «Ô Canada» simplement parce que l’autre chambre l’a approuvée «par compassion et tristesse pour un collègue mourant».

Le député libéral qui a parrainé le projet de loi, Mauril Bélanger, s’est éteint en août dernier après une bataille publique contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), communément appelée maladie de Lou Gehrig.

Invitée à commenter les propos tenus par la sénatrice Beyak, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, s’est contentée mercredi d’offrir que la conservatrice avait «droit à son opinion». Elle a toutefois dit espérer que «le Sénat va pouvoir résoudre cette question rapidement».

La mesure législative vise à remplacer, dans la version anglaise de l’hymne, l’extrait «true patriot love in all thy sons command» («un vrai amour de la patrie anime tous tes fils») par «true patriot love in all of us command» («un vrai amour de la patrie nous anime tous»).

Les députés de la Chambre ont adopté C-210 en troisième lecture le 15 juin 2016.

Deux mois plus tard, Mauril Bélanger décédait. Lors de sa cérémonie funéraire, les centaines de personnes massées dans la basilique-cathédrale Notre-Dame d’Ottawa ont spontanément entonné «sa» version du «Ô Canada».

Le débat sur le projet de loi C-210 devrait reprendre mercredi après-midi au Sénat.