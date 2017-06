OTTAWA — La nouvelle voulant qu’un Canadien en Irak ait battu le record de distance de tir pour un tireur d’élite, atteignant sa cible à plus de 3,5 kilomètres de loin, inquiète grandement le chef du NPD, Thomas Mulcair.

Selon le ministère de la Défense nationale, le tireur d’élite est un membre de la Deuxième Force opérationnelle interarmées (FOI2). Cette force est présentement déployée dans le cadre de la mission canadienne pour combattre le groupe extrémiste Daech. Sur le site du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, on peut lire que la «FOI2 protège les intérêts canadiens et lutte contre le terrorisme au pays et à l’étranger».

Si la nouvelle a fait le tour du monde, elle ne réjouit pas Thomas Mulcair, qui se questionne quant au rôle des militaires du Canada dans cette région du monde.

Le chef néo-démocrate a écrit au premier ministre Justin Trudeau pour lui faire part de ses inquiétudes quant au tir et ce qu’il symbolise pour la mission du Canada en Irak.

M. Mulcair affirme que l’incident soulève des questions sur la promesse des libéraux comme quoi les soldats canadiens ne seraient pas impliqués dans les combats avec Daech.

Le gouvernement a longtemps soutenu que les militaires canadiens déployés en Irak ne sont pas impliqués dans les combats, même si leur mission d’appui leur permet de faire feu sur des combattants de Daech et de tuer ceux-ci.

Le record du Canadien s’établit à un kilomètre de plus que l’ancien record qui était détenu par un Britannique. Ce dernier avait tué un combattant taliban, en Afghanistan, en 2009.