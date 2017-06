Maintenant que les Parlements à Québec et à Ottawa se sont placés en mode hibernation (si quelqu’un veut inventer un mot équivalent pour le sommeil estival, nous sommes preneurs), où l’équipe de Sur Le Radar tournera-t-elle son regard fureteur ? Plusieurs choix s’offrent à elle: la scène judiciaire à cause des «exploits» de vilains garnements québécois à l’étranger, le conflit commercial américa-canadien sur le bois d’oeuvre et le recrutement des joueurs autonomes dans la LNH.

Comparution de Ftouhi

Amor Ftouhi, ce Montréalais accusé d’avoir poignardé un policier à l’aéroport de Flint, aux États-Unis, comparaît mercredi dans le cadre de l’enquête de remise en liberté. Gageons que le procureur américain va s’y opposer.

Une sentence pour Isabelle Lagacé

Isabelle Lagacé, qui a plaidé coupable à des accusations d’importation de drogue en Australie, connaîtra vendredi son sort. La cour australienne prononcera alors la sentence de la jeune Québécoise arrêtée en août dernier.

Une deuxième salve

L’administration Trump doit tirer sa deuxième salve dans le conflit commercial américano-canadien sur le bois d’oeuvre. Le gouvernement américain doit annoncer lundi des droits antidumping préliminaires ayant un taux moyen d’environ 10 pour cent.

Fleuve Saint-Laurent

La ministre fédérale de l’Environnement Catherine McKenna et son homologue québécois David Heurtel tiennent une conférence de presse dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent. Cette entente paraphée en 1988, qui visait à «conserver, restaurer, protéger et mettre en valeur le Saint-Laurent» a été reconduite pour la période 2011-2026.

La chasse aux joueurs autonomes

Le 1er juillet ne marque pas seulement la fête du Canada ou les déménagements, c’est aussi la date d’ouverture de la chasse aux joueurs autonomes dans la LNH. Le Canadien pourrait perdre deux joueurs marquants: le fiable défenseur Andrei Markov et le fougueux attaquant Alexandre Radulov.

Impact

L’Impact de Montréal dispute mardi le match retour du championnat canadien de soccer contre le FC Toronto, dans la Ville-Reine. Le match aller, disputé la semaine dernière à Montréal, s’était terminé par la marque de 1-1, un résultat qui avantage le club torontois. Le gagnant de la série se qualifie en vue de la Ligue des champions du Concacaf.

Festival de jazz

La Petite École du jazz lance jeudi les activités du 38e Festival international de jazz de Montréal, dès 11 h au complexe Desjardins. Les jazzophiles pourront entendre au cours de l’événement les Ambrose Akinmusire, Jack DeJohnette, Charles Lloyd, les Bad Plus, les soeurs Jensen ou encore Uzeb. Au programme aussi quelques grands gravitant hors de l’orbite syncopée: Bob Dylan, King Crimson ou Coeur de Pirate.